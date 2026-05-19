«Чернигов» — «Динамо» Киев. В финале Кубка Украины магия не действует

20 мая состоится финал Кубка Украины «Чернигов» — «Динамо» Киев. Игра пройдёт на стадионе «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Чернигов» — «Динамо» Киев 20 мая 2026 года

Букмекеры отдают явное преимущество киевлянам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.15. Победа «Чернигова» оценивается коэффициентом 19.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Победа киевлян с форой (-2) оценивается в 2.03.

Прогноз на финал Кубка Украины «Чернигов» — «Динамо» Киев

Кубок Украины . Финал 20 мая 2026, среда. 19:00 МСК Чернигов — Динамо К Киев

«Чернигов» стал вторым представителем Первой лиги (второй по силе дивизион) за всю историю Кубка Украины, который добрался до финала. Настоящая сказка и сенсация, ведь бюджет один из самых скромных даже в Первой лиге. Разумеется, дорога к решающей встрече выдалась примечательной. Достаточно сказать, что три раунда подряд преодолели по пенальти. Так что киевлянам лучше бы закрыть вопрос за 90 минут. А то мало ли что.

Самое удивительное, что на пути к решающему матчу черниговцы забили всего два мяча. И этого хватило! Главные чудеса произошли в полуфинале, где одолели крепкий «Металлист». На пятой минуте получили прямую красную карточку за грубый фол центрального защитника, остались вдесятером. Ну, чтобы играть на максимальном уровне сложности. Даже через центр поля переходили по праздникам. Достаточно взглянуть на статистику: 0:39 по ударам, 0:12 по попаданиям в створ ворот, 0:15 по угловым, 16% владения мячом. Несколько раз мяч попадал в каркас ворот. Цифры не дадут соврать: должно было закончиться разгромом.

И что же? Вратарь творил чудеса. Дотерпели, а в серии пенальти победили со счётом 6:5, оказавшись в шаге от исторического достижения. Правда, впереди ещё более мощный соперник. Нельзя не заметить, что у всякой сказки есть конец. Хотя надежда на очередное чудо сохраняется. Одним больше, одним меньше — почему бы и нет? Вдруг лимит фарта ещё не израсходован?

Сразу заметим: киевляне в нынешнем сезоне совсем не те. Заметно просели даже на внутренней арене. Достаточно сказать, что в чемпионате Украины располагаются на четвёртом месте, причём отставание от тройки сильнейших заметное. А ведь в прошлом году заняли первое место. Прежде всего благодаря надёжной обороне: забивали сравнительно немного, а вот пропускали меньше всех.

Да и с еврокубками не сложилось. В Лиге конференций не смогли преодолеть барьер общего этапа, оставшись на 27-м месте. Впрочем, тут уровень сопротивления принципиально иной. А в полуфинале динамовцы, например, не заметили сопротивления «Буковины» (3:0). А это однозначный лидер Первой лиги, не потерпевший до сих пор ни одного поражения.

«Чернигов», для сравнения, борется в той же лиге за выживание. Так что разница в классе не вызывает сомнений, и киевлянам нужно любой ценой подсластить сезон. В УПЛ разочарование — хоть Кубок страны забрать. Потому не ждём сюрпризов и сенсаций. Победа «Динамо» с форой (-2) за 2.03 нас полностью устроит.

Ставка: «Динамо» победит с форой (-2) за 2.03.