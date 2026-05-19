Берём коэффициент 8.00 на финал Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»

Сомневаться в Унаи Эмери сложно. Мы и не будем.

20 мая состоится финал Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что думают букмекеры о финале Лиги Европы

Букмекеры отдают преимущество английскому клубу. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.78. Победа «Фрайбурга» оценивается коэффициентом 5.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Как дела у «Фрайбурга»

Исторический шанс прямо по курсу! На кону стоит путёвка в Лигу чемпионов. А значит, несколько десятков миллионов призовых от УЕФА, которые, разумеется, сильно пригодились бы клубу. Это не просто главный матч сезона — главный на целый год вперёд. Ведь именно от него зависит образ жизни немцев как минимум в следующем сезоне. Такие дела.

С Кубком страны не срослось, а в чемпионате Германии «Фрайбург» весь сезон формально шёл сразу за шестёркой сильнейших. На деле шансов не было: гранды быстро оторвались от всех остальных и устроили междусобойчик. Так что финиш в серединке таблицы сюрпризом не стал: проводили ротацию, сделали ставку на еврокубок. И вот они в финале!

Как себя чувствует «Астон Вилла»

Очередная охота Унаи Эмери на второй по престижности еврокубок вышла на финишную прямую. Сезон сложился замечательно, Лига чемпионов никуда не денется. Даже сбросив обороты в АПЛ по мере продвижения в турнирной сетке Лиги Европы, спокойно финишировали в топ-5. Потому что прямые конкуренты весь год бултыхались в кризисах разной степени тяжести.

Осталось лишь не смазать решающий аккорд. С точки зрения денег важнее было попасть в Лигу чемпионов: финансовые проблемы с национальным футбольным регулятором душат не первый год. С повышенными призовыми бирмингемцы задышат свободнее. А вот для самих футболистов и тренера увенчать продуктивный сезон трофеем было бы, естественно, просто замечательно. Зря что ли береглись в АПЛ?

Прогноз на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла» 20 мая 2026 года

Всё довольно просто. На групповом этапе Лиги Европы «Вилла» проводила ротацию, из-за чего чаще пропускала: банально не хватало сыгранности в обороне. С наступлением плей-офф расклад резко поменялся: Унаи Эмери включил режим похода к любимому трофею, не оставляя шансов оппонентам.

Стыковой раунд англичане пропустили, на пути к финалу провели шесть матчей. Добыли в них пять побед, четыре из которых — всухую. Дважды пострадал «Лилль» (1:0 и 2:0), по разу досталось «Болонье» (4:0) и «Ноттингем Форест» (4:0). Как видно, разброс счетов приличный, однако общий профиль совпадает. А теперь смотрим на коэффициенты: П2 всухую идёт за 2.90. Заверните.

Любителям рисковать есть смысл рассмотреть точный счёт 2:0 в пользу «Астон Виллы» за замечательный коэффициент 8.00. Открыть счёт, получить преимущество, а ближе к финальному свистку наказать раскрывшегося оппонента — рабочий вариант. Чего-то такого мы и ждём.

Ставка 1: «Астон Вилла» победит всухую за 2.90.

Ставка 2: точный счёт 2:0 в пользу «Астон Виллы» за 8.00.