«Локомотив» — «Ак Барс», пятый матч. Чем ответит Ярославль?

19 мая состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Игра пройдёт в Ярославле, стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. После четырёх встреч в серии равенство — 2-2.

Коэффициенты на пятый матч «Локомотив» — «Ак Барс» 19 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 2.85. Овертайм можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Прогноз на пятый матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Эта серия очень странная по ритму. Первый матч вроде бы был демонстрацией структуры «Локомотива» — 3:1. Второй полностью перевернул картинку — 1:5, уже казалось, что Казань нашла слабые места Ярославля. Третий снова ушёл на сторону Хартли — 4:1. А четвёртый, самый важный перед возвращением серии на «Арену-2000», внезапно оказался совсем другим: не разнос, не поток моментов, а вязкие 2:1 с решающей шайбой Хмелевски в третьем периоде.

И вот этот четвёртый матч здесь важнее всех предыдущих. «Ак Барс» не смял «Локомотив», но наконец-то выиграл вязкую борьбу. Галимов забил после рикошета, Хмелевски добил в большинстве, а дальше казанцы просто дотерпели в концовке. Это не был матч, где «Ак Барс» всё время летел вперёд и раскрывался, пытаясь сравнять счёт в серии. Наоборот, после 1:1 обе команды всё больше уходили в борьбу, глубину обороны и осторожный вход в зону.

Для «Локомотива» при этом есть тревожный момент. Матч был тяжёлым и вязким, а команда Боба Хартли за последние 40 минут бросила всего четыре раза. Для Ярославля это не просто плохая статистика — это сигнал, что «Ак Барс» смог забрать у соперника механику давления. Плюс отдельный вопрос — состояние Георгия Иванова: он ушёл в раздевалку и на третий период не вышел.

Но и делать из победы казанской команды какие-то большие выводы, что, например, серия перешла под её контроль, тоже не надо. «Ак Барс» выиграл четвёртый матч, однако во многом за счёт терпения, рикошетов и реализации большинства. Это рабочий финальный рецепт, но не гарантия, что в Ярославле получится так же спокойно. После 1:5 дома Хартли уже один раз быстро перестроил команду и выиграл в Казани 4:1. Сейчас логика похожая.

Именно поэтому исход здесь трогать не хочется. «Локомотив» дома идёт фаворитом, однако при 2-2 цена ошибки слишком высокая, а «Ак Барс» уже показал, что может выигрывать не только за счёт открытого хоккея. В пятом матче ждём ещё более сухую игру: меньше лишних удалений, меньше авантюрных подключений защитников, больше простых решений у бортов и тотал меньше 4.5 шайбы. Похоже, пробитие «верха» во втором и третьем матчах было скорее случайным.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.80.