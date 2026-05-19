Финал Кубка Гагарина возвращается в Ярославль, а ЧМ-2026 в Швейцарии набирает обороты

Хоккейный сезон продолжает радовать нас яркими играми даже в мае. Сегодня, 19 мая, следим за пятой встречей финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс», а также матчем Словения — Словакия на групповом этапе чемпионата мира в Швейцарии.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Эта серия очень странная по ритму. Первый матч вроде бы был демонстрацией структуры «Локомотива» — 3:1. Второй полностью перевернул картинку — 1:5, уже казалось, что Казань нашла слабые места Ярославля. Третий снова ушёл на сторону Хартли — 4:1. А четвёртый, самый важный перед возвращением серии на «Арену-2000», внезапно оказался совсем другим: не разнос, не поток моментов, а вязкие 2:1 с решающей шайбой Хмелевски в третьем периоде.

И вот этот четвёртый матч здесь важнее всех предыдущих. «Ак Барс» не смял «Локомотив», однако наконец-то выиграл вязкую борьбу. Галимов забил после рикошета, Хмелевски добил в большинстве, а дальше казанцы просто дотерпели в концовке. Это не был матч, где «Ак Барс» всё время летел вперёд и раскрывался, пытаясь сравнять счёт в серии. Наоборот, после 1:1 обе команды всё больше уходили в борьбу, глубокую оборону и осторожный вход в зону.

Исход здесь трогать в пятой встрече не хочется. «Локомотив» дома идёт фаворитом, но при 2-2 цена ошибки слишком высока, а казанцы уже показали, что могут выигрывать не только за счёт открытого хоккея. В пятом матче ждём ещё более сухую игру: меньше лишних удалений и авантюрных подключений защитников, больше простых решений у бортов и тотал меньше 4.5 шайбы. Похоже, пробитие «верха» во втором и третьем матчах было скорее случайным.

Прогноз на матч Словения — Словакия

Первое, что здесь важно: Словакия действительно сильнее по составу и по турнирному положению. Она начала чемпионат мира с победы во встрече с Норвегией — 2:1, затем спокойно забрала матч с Италией — 4:1. Однако слово «спокойно» тут главнее слова «разгромила». В двух играх с командами из нижней части группы словаки забросили шесть шайб, пропустили две и пока выглядят не машиной, а просто очень организованным фаворитом.

Словения уже успела сделать на этом турнире две разные вещи. Сначала обыграла Чехию 3:2 ОТ — это была настоящая сенсация и, возможно, главный эмоциональный матч словенцев на старте ЧМ. А потом почти сразу получила 0:4 во встрече с Норвегией. И вот здесь не стоит уходить в крайности: Словения не стала командой уровня топ-4 группы после победы в матче с Чехией, однако и 0:4 с норвежцами не отменяет того, что словенцы умеют терпеть, закрываться и цепляться за один-два момента.

Линия слишком жёстко наказывает за веру в словаков. Нам ближе обратная логика. Словения после 0:4 должна вернуться к максимально простому хоккею: меньше удалений, глубже оборона, длинные смены без авантюр и ставка на вратаря. Словакия будет владеть инициативой, но ей необязательно превращать матч в 5:1 или 6:2. Поэтому оптимальный вариант не спорить с фаворитом, а забрать запас на андердога. Словакия может выиграть, однако победа в одну-две шайбы здесь смотрится намного естественнее, чем разгром.

Экспресс на хоккей 19 мая 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Ак Барс» за 1.80.

тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Ак Барс» за 1.80. Ставка 2: победа Словении с форой (+2.5) в матче со Словакией за 1.87.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.87 = 3.36.