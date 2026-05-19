США — Германия на ЧМ-2026 по хоккею. Не судите по фантику

20 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею США — Германия. Игра пройдёт в Цюрихе на «Swiss Life Arena», стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Коэффициенты на матч США — Германия 20 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитами США. Сделать ставку на победу американцев в основное время предлагается с коэффициентом 1.39. Победа Германии оценивается коэффициентом 6.06. Овертайм можно найти в линии за 5.60.

При этом аналитики ждут достаточно результативного хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.09.

Прогноз на матч чемпионата мира США — Германия

США начали турнир с поражения от Швейцарии (1:3), затем спокойно разобрались с Великобританией (5:1). Кроме того, 18 мая впустую потратили силы с Финляндией (2:6), которая стартовала весьма бодро. Германия тоже начала турнир скверно — 0 очков в трёх встречах: 1:3 с Финляндией, 0:2 с Латвией и 1:6 со Швейцарией 18 мая. Да, соперники крепкие, но старт получился невразумительным.

Американцы и по составу выглядят командой другого уровня. Это не идеальная сборная из игроков НХЛ, однако у них нормальная глубина, много игроков с опытом международных турниров и достаточно мощи в атаке, чтобы на групповом этапе вскрывать соперников вроде Германии. В заявке – 13 игроков, выбранных в первом или втором раунде драфта, семь хоккеистов с опытом взрослого ЧМ и два члена «золотой» команды с ЧМ-2025 — Мэйсон Лорей и Исаак Ховард.

У немцев ситуация другая. Команда Харольда Крайса приехала на турнир не с максимальным набором звёзд: Драйзайтль, Штюцле и Петерка до ЧМ не добрались, а немецкие медиа ещё до турнира писали, что сборная ищет новую идентичность после олимпийского разочарования. В составе остались сильные элементы, но в атаке Германия на старте выглядела тяжело.

Именно поэтому обычная победа США нам не нравится. Коэффициент 1.39 слишком маленький, а фора уже требует почти идеального сценария: ранний гол, контроль большинства, пустые ворота или развал немцев в третьем периоде. Германия даже в плохом состоянии не всегда отдаёт матчи без сопротивления, а при Грубауэре и Зайдере у неё есть ресурс хотя бы какое-то время держаться в игре.

На наш взгляд, логичнее будет не ждать слишком много голов. Американцам не обязательно громить немцев, чтобы улучшить позиции в таблице и вернуть себе уверенность. Да и особой уверенности в разгроме тут нет. Плюс сама Германия за три игры забросиа всего две шайбы — очень скромно.

Чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф, немцы наверняка добавят в дисциплине, могут сыграть аккуратнее без шайбы, зацепиться через вратаря. Однако базовый сценарий всё равно за США: больше скорости, больше индивидуального качества, больше глубины в атаке и понятная мотивация не терять очки после неидеального старта. Не лезем в крупную фору, а берём тотал меньше 6 шайб.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.73.