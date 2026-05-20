Белорусы, украинцы и финал Лиги Европы

Сегодня, 20 мая, большой футбольный день. Главное событие, правда, всего одно — это финал Лиги Европы. Однако бетторы и болельщики могут отыскать кое-какие интересные события для экспресса.

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»

Всё довольно просто. На групповом этапе Лиги Европы бирмингемцы проводили ротацию, из-за чего чаще пропускали: банально не хватало сыгранности в обороне. С наступлением плей-офф расклад резко поменялся: Унаи Эмери включил режим похода к любимому трофею, не оставляя шансов оппонентам.

Стыковой раунд англичане пропустили, на пути к финалу провели шесть матчей. Добыли в них пять побед, четыре из которых — всухую. Дважды пострадал «Лилль» (1:0 и 2:0), по разу досталось «Болонье» (4:0) и «Ноттингем Форест» (4:0). Как видно, разброс счетов приличный, но общий профиль совпадает. А теперь смотрим на коэффициенты: П2 всухую идёт за 2.90. Заверните.

Прогноз на матч БАТЭ — «Динамо» Минск

На первый взгляд, вывеска по меркам славного чемпионата Беларуси замечательная. Однако не спешите с выводами: начинка может нехило удивить. Действующего чемпиона страны в этой паре не найти. Да и вообще, оба клуба знавали времена получше. Справедливости ради, положение всё же существенно различается. От БАТЭ осталось разве что славное имя. Шумные походы в еврокубках и победы в матчах с признанными европейскими грандами в Лиге чемпионов остались в далёком прошлом.

Минчане чувствуют себя куда более уверенно. По крайней мере, появляются в еврокубках. Располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от действующего чемпиона на одно очко. Единственное поражение потерпели как раз во встрече с лидером — 2:3 на своём поле. БАТЭ в нынешнем состоянии в лучшем случае середняк, а то и ещё хуже. Вот и логично взять П2.

Прогноз на матч «Чернигов» — «Динамо» Киев

«Чернигов» стал вторым представителем Первой лиги (второй по силе дивизион) за всю историю Кубка Украины, который добрался до финала. Настоящая сказка и сенсация, ведь бюджет один из самых скромных даже во втором по статусу дивизионе. Разумеется, дорога к решающей встрече выдалась примечательной. Достаточно сказать, что три раунда подряд преодолели по пенальти. Так что киевлянам лучше бы закрыть вопрос за 90 минут. А то мало ли что.

Сразу заметим: «Динамо» в нынешнем сезоне совсем не то. Заметно просело даже на внутренней арене. Достаточно сказать, что в чемпионате Украины располагается на четвёртом месте. В полуфинале Кубка динамовцы не заметили сопротивления «Буковины» (3:0). А это однозначный лидер второго дивизиона, не потерпевший до сих пор ни одного поражения. «Чернигов», для сравнения, борется в той же лиге за выживание. Так что разница в классе не вызывает сомнений, а киевлянам нужно любой ценой подсластить сезон. Ф(-2) за 2.03 нас полностью устроит.

Экспресс на футбол 20 мая 2026 года

Ставка 1: «Астон Вилла» победит «Фрайбург» всухую за 2.90.

«Динамо» Минск победит БАТЭ за 2.03.

«Динамо» Киев победит «Чернигов» с форой (-2) за 2.03.

Общий коэффициент: 2.90 х 2.03 х 2.03 = 11.9.