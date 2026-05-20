Канада — Норвегия на ЧМ-2026 по хоккею. Внезапные проблемы фаворита

21 мая в Швейцарии состоится матч группового этапа ЧМ-2026 по хоккею Канада — Норвегия. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Канада — Норвегия 21 мая 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.08, в то время как победа Норвегии оценивается в 23.0. Ничья и овертайм идут за 13.0.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 3.30, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.33. Гол на первой минуте идёт за 9.50.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Канада — Норвегия (21.05.2026)

Расписание у канадцев, прямо скажем, любопытное. Начали без раскачки, с главного конкурента по групповому этапу — сборной Швеции. Затем закусили Италией и Данией, после чего получили аж 2,5 дня на восстановление. Разумеется, за всё приходится платить: впереди две игры за двое суток. Силы нужно беречь, а ротацию — проводить.

Соперники более чем посильные: Норвегия и Словения. Серьёзные проблемы вряд ли возникнут. А на финише групповой стадии встретятся с двумя командами посерьёзнее — Словакией и Чехией. К тому моменту контуры турнирной сетки наверняка проступят, будет примерно понятно, кто на кого выходит. При желании можно будет немножко схитрить.

У скандинавов своя жизнь и свои заботы. Обученная, в меру неприятная команда. Скорее правильная, чем сильная. Хватает возрастных хоккеистов: могут возникать проблемы с физикой при плотном календаре, зато по части сыгранности дадут фору кому угодно. Забивают в час по чайной ложке, но у своих ворот порядок. Проиграть могут практически любому, а вот напускать полную авоську — редкость.

Так что задача у фаворита не самая простая. Норвегия мало с кем справится с позиции силы, однако великолепно наказывает за расслабленность, прямые ноги и выключение из эпизодов. Худший сценарий против такого коллектива — пропустить первым. И Канада прекрасно об этом знает! Ну, одна из её предыдущих версий, конечно.

История противостояния намекает на проблемы для фаворита. Достаточно сказать, что на ЧМ-2023 сборная Канады потерпела сенсационное поражение от норвежцев, пусть и в серии буллитов (2:3 Б). В остальных случаях своего добивались, но далеко не всегда это было легко. Достаточно сказать, что больше пяти шайб не забрасывали аж с 2013 года, хотя с тех пор пути пересекались семь раз. Возможностей хватало.

Канада после двух суток отдыха будет свежей, сомнений в исходе нет. Цель — забрать максимум очков, сохранив здоровье и силы. Полагаем, при таких исходных данных нас ожидает сравнительно «низовой» матч. Победа фаворита с небольшим преимуществом устроит всех: одни пополнят очковую копилку, вторые сохранят лицо перед битвами с прямыми конкурентами. На таком фоне напрашивается «низ». Берём тотал меньше 6.5 гола за 2.10. Что-нибудь в духе 4:1 или 5:1 тут вполне вероятно.

Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 2.10.