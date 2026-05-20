Не расстраивайте Криштиану Роналду! Великий португалец всё-таки возьмёт титул

21 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Дамак». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч «Аль-Наср» — «Дамак» 21 мая 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Дамака» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Дамак»

Эти кадры облетели весь футбольный мир. Вы можете не следить за чемпионатом Саудовской Аравии (не осуждаем), но наверняка видели их. Криштиану Роналду уже готовился праздновать долгожданный титул, однако на 90+8-й минуте, за 30 секунд до финального свистка, вратарь Бенто допустил чудовищную ошибку на выходе. И всё отложилось. По крайней мере, так хотят думать болельщики «Аль-Насра».

«Аль-Хиляль» ушёл от поражения (1:1), отстав на пять очков при одной игре в запасе. Затем обыграл «Неом» на своём поле — осталось лишь два очка. А значит, Роналду придётся делать всё самому в заключительном туре. Задача звучит просто и конкретно: достаточно победить в родных стенах скромнейший «Дамак». Тогда золото никуда не денется.

Самое обидное, что на протяжении всего сезона «Аль-Наср» ощущал себя крайне уверенно. Осечки и неудачные отрезки, как водится, случались, но длились недолго. Конкуренты заданный темп не потянули: одни потратили много сил на Лигу чемпионов Азии, другие не совладали с травмами, третьи в принципе заметно уступали в плане ресурсов.

Как только до золота осталось рукой подать, проблемы активизировались. В трёх предыдущих турах добыта лишь одна победа при одной ничьей и одном поражении. Как бы не затряслись руки, если вдруг что-то пойдёт не так. К счастью, заключительная задача не кажется сложной. Всё для победы у фаворита есть. И даже больше.

«Дамак» — один из аутсайдеров чемпионата Саудовской Аравии, весь сезон занимался исключительно борьбой за выживание. Разница в качестве исполнителей несопоставима. Прежде всего речь о местных футболистов — играют те, кто не пригодился клубам посильнее. Выхлоп соответствующий. Делают что могут, да только могут немногое.

В пяти предыдущих очных встречах «Аль-Наср» добыл пять побед, так что история противостояния тоже всецело на его стороне. Лишь однажды обошёлся одним мячом. Добавим сюда своё поле. Получим уверенную победу лидера чемпионата. И долгожданное золото Криштиану Роналду.

Единственное сомнение — недавний финал азиатской ЛЧ-2. Если эмоции остались, проблем не возникнет. Учитывая высочайшую значимость, ресурсы наверняка найдутся. Поэтому наша ставка — «Аль-Наср» победит с форой (-1.5) за 1.72. Любителям смелых вариантов есть смысл рассмотреть фору (-2), тогда коэффициент вырастет до 2.15.

