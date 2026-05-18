Александр Усик — Рико Верхувен: шоу превыше всего

23 мая в Египте состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Riyadh Season. В его главном поединке действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против нидерландца Рико Верхувена. Пикантность ситуации в том, что представитель Нидерландов — кикбоксёр, а бой пройдёт по правилам бокса.

Дата и время боя Усик — Верхувен

Бой Усик — Верхувен пройдёт 23 мая в Гизе. Предполагается, что поединок стартует около 23:30 мск.

Где смотреть бой Усик — Верхувен

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. На данный момент нет информации о том, будет ли легальная трансляция вечера и его главного боя в России.

Коэффициенты букмекеров на бой Усик — Верхувен

Букмекеры не сомневаются в успехе украинского боксёра. На победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1.03. Шансы Верхувена оценили в 13.00, а на ничью предлагают котировку 30.00.

На ТБ 7.5 раунда можно заключить пари за 2.05, а обратный исход доступен за 1.69.

Чего ждать от боя Усик — Верхувен

Что бы там ни говорили про подготовку Верхувена, но всё равно кикбоксинг — другой вид спорта. А бой пройдёт по правилам бокса. Поэтому никаких сомнений в победе Усика быть не может. Другое дело, что слишком большой размах у этого поединка, слишком много сил и средств в него вложено, чтобы всё завершилось быстро и скучно. Шоу должно продолжаться!

Боксёрского опыта у Верхувена практически нет. Один бой 12 лет назад против откровенно слабого соперника. Единственное, что на его стороне — так это разница в весе, он тяжелее более чем на 20 кг. То есть его шанс — в удачном попадании, потрясти украинца и добить. Изначально Рико хотел сразиться с Энтони Джошуа, однако тот попал в ДТП. А жаль, могло быть интересно.

Как ни парадоксально, но в отсутствии опыта тоже может заключаться шанс представителя Нидерландов. Усик не понимает, чего от него ждать, не знает плана на бой. Если будут какие-то сюрпризы, любопытно, как быстро Александр сумеет их разгадать. Возможно, пара раундов на это и уйдёт.

Но об исходе вопросы всё же вряд ли будут. Разница в весе имеет значение, однако в скорости и технике Усик даже не на две — на три головы выше. И как только Рико начнёт уставать, ему придётся очень и очень несладко. Он серьёзный спортсмен, и не будем забывать про элемент шоу в этом бою, поэтому вполне вероятно, что до экватора Верхувен и продержится.

Да, Усик в определённом смысле рискует, если что-то пойдёт не так, но представить такой расклад событий очень сложно. Собственно, и букмекеры в это не верят. Хотя и коэффициент на победу Верхувена кажется немного заниженным. Это будет зрелищный и красивый бой. Однако вряд ли он продлится полную дистанцию.