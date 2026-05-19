Швеция — Словения на ЧМ-2026 по хоккею. Не так очевидно, как кажется

20 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция — Словения. Игра пройдёт во Фрибуре на «BCF Arena», стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Коэффициенты на матч Швеция — Словения 20 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом Швецию. Сделать ставку на победу шведов в основное время предлагается с коэффициентом 1.05. Победа Словении оценивается коэффициентом 31.00. Овертайм можно найти в линии за 20.00.

При этом аналитики ждут результативного хоккея, но без совсем уж безумного «верха». Тотал меньше 6.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 6.5 шайбы — с коэффициентом 2.21. Фора Швеции (-4.5) идёт за 2.23, фора Словении (+4.5) — за 1.70.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швеция — Словения

На первый взгляд здесь всё очень просто: Швеция сильнее, глубже, быстрее и обязана забирать все очки в основное время. Но как раз из-за этой очевидности линия получилась слишком агрессивной. Победа за 1.05 не имеет смысла, фора (-4.5) уже требует не просто класса, а полноценного разгрома, однако у шведов на этом турнире пока не всё хорошо с обороной.

Швеция начала с 3:5 от Канады, потом вынесла Данию 6:2, а затем проиграла Чехии 3:4. В этих матчах было много хороших атак, но и много небрежности. С Канадой шведы дважды возвращались в игру, однако провалились в деталях в третьем периоде. С Чехией получили 0:3 уже к 13-й минуте, спасались через большинство, вернулись до 3:4, но не дожали. Это не профиль команды, которая похожа на асфальтоукладчик.

При этом у Швеции атака действительно есть. В матче с Данией первое звено Лукас Рэймонд — Вигго Бьёрк — Ивар Штенберг набрало семь очков, а «Тре Крунур» к середине игры уже вели 5:1. Но и там важно не только число голов, а способ: быстрые комбинации, большинство, ошибки датчан на сменах. Против Словении шведы тоже будут много владеть шайбой, однако после двух поражений от топ-соперников им куда важнее сыграть взрослый матч, а не устроить погоню за красивым счётом.

Словения — не команда, которая может долго играть первым номером против Швеции. Но она уже показала, что умеет выживать в матче, где прижимают. Победа над Чехией 3:2 в овертайме была как раз про это: 32 сейва Лукаша Горака, 20 заблокированных бросков, терпение, структура и один правильный побег в овертайме. Да, потом был холодный душ 0:4 от Норвегии, но это не отменяет главного: словенцы понимают, что против фаворитов им нельзя раскрываться.

Поэтому фора на Швецию выглядит опаснее, чем кажется. Чтобы пробить (-4.5), нужно 5:0, 6:1 или что-то похожее. Для этого Словения должна совсем развалиться, а шведы — не сбавлять даже при комфортном преимуществе. Такой сценарий возможен, однако он далеко не базовый. Базовый — Швеция забирает шайбу, давит, наказывает за удаления, но после 2:0 или 3:0 начинает играть проще: меньше риска на синей линии, длиннее смены в зоне, аккуратнее в средней.

Именно поэтому выбор — тотал меньше 6.5 шайбы. Это не ставка против класса Швеции. Это ставка против ожидания, что матч обязательно превратится в крупный разнос. Словения будет сушить темп всеми доступными способами, особенно после игры со Словакией, из-за которой не сможет нормально восстановиться. Победа фаворита здесь почти не обсуждается, но «верх» — совсем не обязателен.

Ставка: тотал меньше 6.5 шайбы за 1.71.