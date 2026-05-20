ЧМ-2026 по хоккею: экспресс на матчи 20 мая 2026 года

Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии продолжается. Сегодня, 20 мая, пройдут очередные матчи группового этапа. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч США — Германия

США начали турнир с поражения во встрече со Швейцарией (1:3), затем спокойно разобрались с Великобританией (5:1). Кроме того, 18 мая впустую потратили силы с Финляндией (2:6), которая стартовала весьма бодро. Германия тоже начала турнир скверно — 0 очков в трёх встречах: 1:3 с Финляндией, 0:2 с Латвией и 1:6 со Швейцарией. Да, соперники крепкие, но старт получился невразумительным.

Американцы и по составу выглядят командой другого уровня. Это не идеальная сборная из игроков НХЛ, однако у них нормальная глубина, много игроков с опытом международных турниров и достаточно мощи в атаке, чтобы на групповом этапе вскрывать соперников вроде Германии. У немцев ситуация другая. Команда Харольда Крайса приехала на турнир не с максимальным набором звёзд: Драйзайтль, Штюцле и Петерка до ЧМ не добрались, а немецкие медиа ещё до турнира писали, что сборная ищет новую идентичность после олимпийского разочарования.

На наш взгляд, логичнее будет не ждать слишком много голов. Американцам необязательно громить немцев, чтобы улучшить позиции в таблице и вернуть себе уверенность. Да и особой уверенности в разгроме тут нет. Плюс сама Германия за три игры забросила всего две шайбы — очень скромно. Не лезем в крупную фору, а берём тотал меньше 6 шайб.

Прогноз на матч Швеция — Словения

На первый взгляд, здесь всё очень просто: Швеция сильнее, глубже, быстрее и обязана забирать все очки в основное время. Но как раз из-за этой очевидности линия получилась слишком агрессивной. Победа за 1.05 не имеет смысла, фора (-4.5) уже требует не просто класса, а полноценного разгрома, однако у шведов на этом турнире пока не все хорошо с обороной.

Швеция начала с 3:5 в матче с Канадой, потом вынесла Данию 6:2, а затем проиграла Чехии 3:4. В этих матчах было много хороших атак, но и много небрежности. Словения не команда, которая может долго играть первым номером против Швеции. Однако она уже показала, что умеет выживать в матче, где прижимают. Победа над Чехией 3:2 ОТ была как раз про это: 32 сейва Лукаша Горака, 20 заблокированных бросков, терпение, структура и один правильный побег в овертайме.

Именно поэтому выбор — тотал меньше 6.5 шайбы. Это не ставка против класса Швеции. Это ставка против ожидания, что матч обязательно превратится в крупный разнос. Словения будет сушить темп всеми доступными способами, особенно после игры со Словакией, из-за которой не сможет нормально восстановиться. Победа фаворита здесь почти не обсуждается, но верх — совсем не обязателен.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 по хоккею 20 мая 2026 года

тотал меньше 6 шайб в матче США — Германия за 1.73. Ставка 2: тотал меньше 6.5 шайбы в матче Швеция — Словения за 1.71.

Общий коэффициент: 1.73 х 1.71 = 2.95.