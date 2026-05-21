«Каролина» — «Монреаль», первый матч. Безупречный претендент на Кубок Стэнли

22 мая состоится первый матч финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс». Игра пройдёт в Роли на арене «Леново Центр», стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на первый матч «Каролина» — «Монреаль» 22 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Каролину». Сделать ставку на победу «Харрикейнз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.82. Ничья доступна в линии за 4.20. Победа «Монреаля» оценивается коэффициентом 3.25.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.12.

Прогноз на первый матч серии «Каролина» — «Монреаль» в плей-офф НХЛ

На бумаге здесь есть очень удобный аргумент против фаворита: в регулярке «Монреаль» трижды обыграл «Каролину» — 7:5, 5:2 и 3:1. Причём это были не случайные исходы, а матчи, где канадцы регулярно наказывали «Харрикейнз» за пустые зоны и ошибки в реализации. Последняя очная игра в Роли закончилась 3:1 в пользу «Канадиенс», а Якуб Добеш тогда сделал 34 сейва.

Но в плей-офф уже другая «Каролина». Команда Рода Бриндамора прошла две серии всухую: 4-0 с «Оттавой» и 4-0 с «Филадельфией». Более того, «Харрикейнз» стали первой командой в истории НХЛ, которая вышла в финал конференции, выиграв первые две серии по 4-0. Это не просто хорошая форма — это режим, в котором команда не тратила лишних нервов.

У «Монреаля» вход противоположный. Сначала семь матчей с «Тампой», потом семь матчей с «Баффало», и оба раза проход дальше был через овертайм седьмой игры. С «Сэйбрз» Алекс Ньюхук забил на 11:22 овертайма, Добеш сделал 37 сейвов, а «Канадиенс» получили всего два дня перед стартом финала конференции. Это красивый эмоциональный шлейф, но физически он отнюдь не бесплатный.

У «Каролины» есть и обратный риск — пауза. «Харрикейнз» не играли с 9 мая, и 11 дней без матчевого тонуса для команды с таким темпом могут быть проблемой. Но в первом матче дома этот риск всё же выглядит меньше, чем усталость «Монреаля». «Каролина» обычно не входит в игры через ожидание: высокий форчек, давление защитников, броски из всех зон и постоянная работа на подборе. А против соперника, который только что пережил две семиматчевые мясорубки, такой старт может стать главным фактором.

Поэтому здесь не хочется идти за красивой историей «Монреаля» и регулярного сезона. Да, «Канадиенс» показали, что умеют наказывать «Каролину» за небрежность. Да, у них есть вратарь, который уже крал матчи. Но в первом матче серии в Роли у «Харрикейнз» будет слишком много преимуществ сразу: дом, свежесть, глубина состава, лучшая оборонительная структура в плей-офф и мотивация закрыть тему неудачных финалов конференции. Берём П1 в основное. Недаром команда среди фаворитов на Кубок Стэнли.

Ставка: победа «Каролины» в основное время за 1.82.