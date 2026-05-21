«Фиорентина» — «Аталанта». Настроение: чемоданное

Бергамаски выше в таблице и сильнее по сезону, но последний тур редко играется только по классу.

22 мая состоится матч 38-го тура Серии А «Фиорентина» — «Аталанта». Игра пройдёт во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. «Аталанта» подходит к туру с седьмого места, «Фиорентина» — с 15-го.

Коэффициенты на матч «Фиорентина» — «Аталанта» 22 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Аталанту». Сделать ставку на победу бергамасков предлагается примерно за 2.43. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 2.72. Ничью можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах примерно за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14.

Прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта»

Первый взгляд тянет к «Аталанте». Команда выше, качественнее, лучше по сезону и уже обыграла «Фиорентину» в первом круге — 2:0 в Бергамо. Тогда всё было довольно логично: гол Коссуну, гол Лукмана, давление через Де Кетеларе и достаточно спокойная победа команды Раффаэле Палладино.

Но сейчас контекст другой. «Аталанта» уже математически обеспечила себе седьмое место и путёвку в Лигу конференций, а в борьбе за Лигу чемпионов команда давно отрезана: перед последним туром бергамаски были на 10 очков ниже «Ювентуса». То есть мотивация есть — закончить сезон красиво, но турнирной составляющей тут уже нет.

У «Фиорентины» тоже ушло главное напряжение. После 0:0 с «Дженоа» команда математически гарантировала себе место в Серии А, а затем внезапно хлопнула «Ювентус» в Турине — 2:0. Это важный момент: флорентийцы не просто доползли до спасения, а начали набирать очки через более прагматичный футбол, где де Хеа, плотность без мяча и терпение стали основой.

По последним матчам это тоже видно. У «Фиорентины» перед этим туром были 1:1 с «Лечче», 0:0 с «Сассуоло», 0:4 с «Ромой», 0:0 с «Дженоа» и 2:0 с «Ювентусом». То есть четыре из пяти последних игр прошли через «низовой» сценарий. У «Аталанты» картина не такая сухая, но тоже без стабильного огня в атаке: 1:1 с «Лацио», 2:3 с «Кальяри», 0:0 с «Дженоа», 3:2 с «Миланом» и 0:1 с «Болоньей».

И вот здесь линия выглядит завышенной в сторону «верха». Да, у «Аталанты» выше xG, больше ударов и больше моментов за матч, но она ничего не придумала против «Болоньи», а «Фиорентина» после спасения не обязана нестись в обмен ударами. Для хозяев логичнее закрыть сезон аккуратно: без провала, без лишнего риска, с попыткой зацепить 1:0 или 1:1. Для гостей — примерно то же самое: седьмое место уже в руках, поэтому необходимости играть матч как финал нет. Поэтому берём ТМ. Чемоданное настроение тут как тут.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.14.