Финал Кубка Франции «Ланс» — «Ницца». Звоните Матвею Сафонову

22 мая состоится финал Кубка Франции «Ланс» — «Ницца». Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Ланса» предлагается с коэффициентом 1.74. Победа «Ниццы» оценивается коэффициентом 4.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на финал Кубка Франции «Ланс» — «Ницца»

22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК Ланс — Ницца

Главное открытие чемпионата Франции в шаге от трофея. На золото Лиги 1 сил не хватило, хотя и на том спасибо. Великолепный «Ланс» оживил чемпионскую гонку, до последнего оказывая давление на парижан. Лишь Матвей Сафонов их остановил: полторы недели назад «кроваво-золотые» уступили в очной встрече и остались с серебром. В любом случае год исторический! Теперь бы ещё закрыть его на красивой ноте.

Прямо скажем, турнирная сетка у «Ланса» выдалась более чем лёгкой. Размялись на «Феньи Ольнуа» (3:1) и на докатившемся до третьего дивизиона «Сошо» (3:0), затем высадили представителя второго дивизиона «Труа» (4:2). Трудности пошли только с четвертьфинала, где доигрались до серии пенальти с «Лионом». В итоге прошли дальше (2:2, 5:4 пен.). Справедливости ради, соперник сражался за зону Лигу чемпионов и в Кубке Франции проводил широкую ротацию.

В полуфинале выпала «Тулуза» — середняк элитного дивизиона без особых амбиций. Сложностей не возникло — 4:1. А значит, на кону исторический трофей. Кубок Франции никогда не выигрывали, хотя в финале появлялись трижды. А вот Кубок французской лиги брали два раза в конце прошлого века, однако этот турнир пару лет назад приказал долго жить.

«Ницца» на пути к финалу разобралась с переживающим упадок «Сент-Этьеном» (2:1), а дальше проходных оппонентов не было. Дважды доходило до серии пенальти — с «Нантом» и «Лорьяном». Также были победы в основное время во встречах с «Монпелье» (3:2) и крепким «Страсбургом» (2:0). В финале Кубка Франции отметились четыре года назад, а вот трофеев не было аж с 1997 года. Опять же, речь об историческом достижении.

В Лиге 1 провалились. Всё пошло под откос с первых же дней. Болельщики бесновались, футболисты пугались. Однако коренного перелома не произошло. До последнего тура сражались за то, чтобы избежать стыковых матчей за место в элите. Дожили! На таком фоне редкий трофей, конечно, втройне важен. Так что сражаться южане будут до последнего.

Мотивация — дело хорошее, да только у соперника её не меньше. А порядка, дисциплины, конкретики на поле и уверенности в своих силах — гораздо больше. Опять же, после поражения в матче с «ПСЖ» с чистой совестью распределили нагрузку, махнув рукой на оставшиеся туры. Поберегли силы, подготовились. А во всеоружии «Ланс» чудо как хорош. Не будем мудрить: коэффициент на лобовую победу вице-чемпиона хорош, его и возьмём.

Ставка: «Ланс» победит за 1.74.