«Ак Барс» — «Локомотив», шестой матч. До встречи в седьмом

Казань уже без права на ошибку, но это как раз тот момент, где «Ак Барс» опаснее всего.

21 мая состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив». Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. После пятой встречи впереди «Локомотив» — 3-2.

Коэффициенты на шестой матч «Ак Барс» — «Локомотив» 21 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ак Барс». Сделать ставку на победу казанцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.25. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.85. Овертайм можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики снова не ждут открытого хоккея. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Прогноз на шестой матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Локомотив»

Пятый матч тоже нельзя сводить к простому понятию, что кто-то сильнее. Первый период был очень осторожным, Казань имела территориальное преимущество и подолгу держала шайбу в чужой зоне. Но после перерыва Ярославль взвинтил темп, забрал борьбу, дважды наказал за ошибки и фактически выиграл матч во втором периоде. Фрейз оформил дубль, Кирьянов добавил ещё одну шайбу, а Каюмов закрыл игру точным броском в пустые ворота.

И главный вопрос не в счёте 1:4, а в реакции. «Ак Барс» в этой серии уже отвечал после болезненных ударов: после 1:3 в первом матче выиграл в Ярославле 5:1, после 1:4 дома забрал четвёртую игру 2:1. Эта серия вообще идёт качелями: команды поочерёдно забирают матчи. Это не скрывают ни Хартли, ни игроки.

У «Локомотива» есть железный аргумент — структура. Ярославцы не просто ведут 3-2, они уже дважды выиграли в Казани в этом финале: 4:1 в третьем матче и 4:1 в пятом. Плюс тройка Радулов — Фрейз — Паник сейчас выглядит очень мощно, в пятой игре именно она превратила давление в голы, а Паник снова проделал огромный объём работы без шайбы. Но есть и проблема, потому что Георгий Иванов выбыл серьёзно, перенёс операцию и это большая потеря для центра атаки команды.

Для «Ак Барса» шестой матч — вопрос дисциплины. Марченко после 1:4 сказал важную вещь: никаких героических речей не нужно, нужно просто играть и выигрывать. Казани нельзя снова отдавать второй период, нельзя терять контроль шайбы после первой неудачной смены и нельзя позволять «Локомотиву» включать длинные отрезки давления. Дома «Ак Барс» обязан упростить хоккей: больше бросков с трафиком, меньше поперечных передач на синей, жёстче работа на пятаке Исаева.

Финал слишком плотный, «Локомотив» слишком хорошо играет по счёту, а цена ошибки для Казани огромная. Но итоговая победа «Ак Барса» смотрится логичнее. Команда Гатиятулина уже выигрывала самый закрытый матч серии 2:1, умеет возвращаться после провалов и получает последний домашний шанс не пустить «Локомотив» к кубку прямо сейчас.

Тотал меньше 4.5 шайбы понятен и логичен, а «верх» требует сценария с ранним голом, пустыми воротами или очередным провалом одной из команд. В шестом матче — вряд ли. Нам ближе не спорить о характере финала, а ждать победу хозяев с запасом на овертайм. Тем более что пока что дополнительного времени не было. «Локомотив» может быть ближе к титулу, но шестой матч в Казани — та точка, где серия должна получить ещё один поворот.

Ставка: победа «Ак Барса» с учётом дополнительного времени за 1.72.