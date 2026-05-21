Долгожданный трофей Роналду, бедолага «Аякс» и «Вольфсбург» на грани вылета

Большой футбол подходит к концу, и сегодня, 21 мая, есть сразу три матча с очень разной драматургией. В Германии — стыки за Бундеслигу, в Нидерландах — плей-офф за Лигу конференций, в Саудовской Аравии — чемпионский матч для «Аль-Насра». Собрали для вас специальный экспресс.

Прогноз на матч «Вольфсбург» — «Падерборн»

«Вольфсбург» попал в стыки после 16-го места в Бундеслиге: 29 очков, 45 забитых и 69 пропущенных мячей за 34 тура. Команда из элиты, но с обороной, которая весь сезон давала соперникам слишком много. «Падерборн», в свою очередь, стал третьим во Второй Бундеслиге: 62 очка и 59 забитых мячей. Для клуба это шанс вернуться в элиту, причём первый матч пройдёт в Вольфсбурге 21 мая, ответный — 25 мая. Шансы есть.

Здесь важно, что «Падерборн» не выглядит командой, которая приедет просто терпеть. У него есть голы, скорость, понятная мотивация и статус андердога с возможной недооценкой со стороны оппонента. «Вольфсбург» тоже не может позволить себе осторожную домашнюю ничью: при такой обороне ехать на ответный матч без преимущества опасно.

Поэтому ставка на «верх» выглядит логичнее исходов. «Вольфсбург» сильнее по именам и статусу, но его сезонная статистика по пропущенным мячам не даёт покоя. А «Падерборн» забивал достаточно много, чтобы хотя бы один раз вскрыть хозяев. Берём тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Аякс» — «Гронинген»

«Аякс» закончил регулярный сезон пятым: 56 очков и разница 62:41. Это не тот уровень, к которому привыкли в Амстердаме, поэтому плей-офф за путёвку в квалификацию Лиги конференций — уже сам по себе показатель непростого сезона. Матч с «Гронингеном» пройдёт не на «Йохан Кройфф Арене», а на стадионе «Волендама», что тоже слегка убирает привычный домашний комфорт.

У «Гронингена» история обратная: команда финишировала девятой, набрала 48 очков, в последнем туре выиграла у «Хераклеса» 2:1 и зашла в плей-офф на хорошем эмоциональном фоне. Плюс уже в этом сезоне «Гронинген» обыгрывал «Аякс» — 3:1, так что психологически это не тот соперник, перед которым надо заранее снимать шляпу.

Да, «Аякс» остаётся фаворитом, но в экспресс брать его победу не хочется. Слишком много нервов, слишком нестандартные условия и слишком бодрый соперник. Зато вариант «обе забьют» хорошо ложится на матч: «Аякс» обязан атаковать, «Гронинген» уже доказал, что способен находить свободное пространство у амстердамцев.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Дамак»

У «Аль-Насра» максимально простая турнирная задача: победа над «Дамаком» принесёт команде чемпионство. Перед последним туром «Аль-Наср» опережает «Аль-Хиляль» на два очка. Если Роналду с одноклубниками обыграют «Дамак» дома — заберут первый титул в чемпионате за семь лет.

При этом эмоциональный фон непростой. Сначала «Аль-Наср» упустил шанс оформить титул в дерби с «Аль-Хилялем» из-за гола в самой концовке, затем проиграл финал Лиги чемпионов АФК 2 «Гамба Осаке» — 0:1. Но именно это может сыграть в пользу агрессивного сценария: матч дома, против команды из нижней части таблицы, с необходимостью закрыть сезон трофеем.

Победа хозяев слишком низкая по коэффициенту, но если сыграть её через тотал больше 2.5 мяча, то выглядит уже привлекательнее. «Дамак» тоже мотивирован, потому что находится рядом с зоной вылета, но открытый футбол против атаки «Аль-Насра» обычно опасен. Здесь ждём давления фаворита и минимум три мяча.

Экспресс на матчи 21 мая 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Вольфсбург» — «Падерборн» за 1.80.

Ставка 2: обе забьют в матче «Аякс» — «Гронинген» за 1.52.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча и победа «Аль-Насра» в матче с «Дамаком» за 1.45.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.52 х 1.45 = 3.96.