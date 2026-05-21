Шестой матч «Ак Барс» — «Локомотив», Канада на ЧМ-2026 и безупречная «Каролина»

Ак Барс — Локомотив: прогноз и ставка на 6-й матч 21 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Алексей Анисимов Алексей Серяков
Экспресс на хоккей 21 мая 2026 года
Экспресс на хоккей 21 мая 2026 года.

Хоккейный сезон продолжает радовать нас и в мае. Сегодня, 21 мая, и ночью 22 мая следим сразу за тремя турнирами — Кубком Гагарина, ЧМ-2026 и Кубком Стэнли.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив»

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пятый матч тоже нельзя сводить к простому понятию, что кто-то сильнее. Первый период был очень осторожным, Казань имела территориальное преимущество и подолгу держала шайбу в чужой зоне. Но после перерыва Ярославль взвинтил темп, забрал борьбу, дважды наказал за ошибки и фактически выиграл матч во втором периоде. И главный вопрос не в счёте 1:4, а в реакции.

«Ак Барс» в этой серии уже отвечал после болезненных ударов: после 1:3 в первом матче выиграл в Ярославле 5:1, после 1:4 дома забрал четвёртую игру 2:1. Эта серия вообще идёт качелями: команды поочерёдно забирают матчи. Для «Ак Барса» шестой матч — вопрос дисциплины. Тотал меньше 4.5 шайбы понятен и логичен, но нам ближе не спорить о характере финала, а ждать победу хозяев с запасом на овертайм.

Прогноз на матч Канада — Норвегия

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание у канадцев, прямо скажем, любопытное. Начали без раскачки, с главного конкурента по групповому этапу — сборной Швеции. Затем закусили Италией и Данией, после чего получили аж 2,5 дня на восстановление. Разумеется, за всё приходится платить: впереди две игры за двое суток. Силы нужно беречь, а ротацию — проводить. Соперники более чем посильные: Норвегия и Словения.

История противостояния, впрочем, намекает на проблемы для фаворита. Достаточно сказать, что на ЧМ-2023 сборная Канады потерпела сенсационное поражение от норвежцев, пусть и в серии буллитов (2:3 Б). В остальных случаях своего добивались, но далеко не всегда это было легко. Достаточно сказать, что больше пяти шайб не забрасывали аж с 2013 года. Этому и доверимся.

Прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль»

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В плей-офф уже другая «Каролина». Команда Рода Бриндамора прошла две серии всухую: 4-0 с «Оттавой» и 4-0 с «Филадельфией». Более того, «Харрикейнз» стали первой командой в истории НХЛ, которая вышла в финал конференции, выиграв первые две серии по 4-0. Это не просто хорошая форма — это режим, в котором команда не тратила лишних нервов. У «Монреаля» вход противоположный. Сначала семь матчей с «Тампой», потом семь матчей с «Баффало», и оба раза проход дальше был через овертайм седьмой игры.

Поэтому здесь не хочется идти за красивой историей «Монреаля» и регулярного сезона. Да, «Канадиенс» показали, что умеют наказывать «Каролину» за небрежность. Да, у них есть вратарь, который уже крал матчи. Но в первом матче серии в Роли у «Харрикейнз» будет слишком много преимуществ сразу: дом, свежесть, глубина состава, лучшая оборонительная структура в плей-офф и мотивация закрыть тему неудачных финалов конференции. Берём П1 в основное. Недаром команда среди фаворитов на Кубок Стэнли.

Экспресс на хоккей 21 мая 2026 года

  • Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Локомотивом» с учётом дополнительного времени за 1.72.
  • Ставка 2: тотал меньше 6.5 гола в матче Канада — Норвегия за 2.10.
  • Ставка 3: победа «Каролины» в основное время в матче с «Монреалем» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.72 х 2.10 х 1.82 = 6.57.

