Шестой матч «Ак Барс» — «Локомотив», Канада на ЧМ-2026 и безупречная «Каролина»

Хоккейный сезон продолжает радовать нас и в мае. Сегодня, 21 мая, и ночью 22 мая следим сразу за тремя турнирами — Кубком Гагарина, ЧМ-2026 и Кубком Стэнли.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Локомотив»

Пятый матч тоже нельзя сводить к простому понятию, что кто-то сильнее. Первый период был очень осторожным, Казань имела территориальное преимущество и подолгу держала шайбу в чужой зоне. Но после перерыва Ярославль взвинтил темп, забрал борьбу, дважды наказал за ошибки и фактически выиграл матч во втором периоде. И главный вопрос не в счёте 1:4, а в реакции.

«Ак Барс» в этой серии уже отвечал после болезненных ударов: после 1:3 в первом матче выиграл в Ярославле 5:1, после 1:4 дома забрал четвёртую игру 2:1. Эта серия вообще идёт качелями: команды поочерёдно забирают матчи. Для «Ак Барса» шестой матч — вопрос дисциплины. Тотал меньше 4.5 шайбы понятен и логичен, но нам ближе не спорить о характере финала, а ждать победу хозяев с запасом на овертайм.

Прогноз на матч Канада — Норвегия

Расписание у канадцев, прямо скажем, любопытное. Начали без раскачки, с главного конкурента по групповому этапу — сборной Швеции. Затем закусили Италией и Данией, после чего получили аж 2,5 дня на восстановление. Разумеется, за всё приходится платить: впереди две игры за двое суток. Силы нужно беречь, а ротацию — проводить. Соперники более чем посильные: Норвегия и Словения.

История противостояния, впрочем, намекает на проблемы для фаворита. Достаточно сказать, что на ЧМ-2023 сборная Канады потерпела сенсационное поражение от норвежцев, пусть и в серии буллитов (2:3 Б). В остальных случаях своего добивались, но далеко не всегда это было легко. Достаточно сказать, что больше пяти шайб не забрасывали аж с 2013 года. Этому и доверимся.

Прогноз на матч «Каролина» — «Монреаль»

В плей-офф уже другая «Каролина». Команда Рода Бриндамора прошла две серии всухую: 4-0 с «Оттавой» и 4-0 с «Филадельфией». Более того, «Харрикейнз» стали первой командой в истории НХЛ, которая вышла в финал конференции, выиграв первые две серии по 4-0. Это не просто хорошая форма — это режим, в котором команда не тратила лишних нервов. У «Монреаля» вход противоположный. Сначала семь матчей с «Тампой», потом семь матчей с «Баффало», и оба раза проход дальше был через овертайм седьмой игры.

Поэтому здесь не хочется идти за красивой историей «Монреаля» и регулярного сезона. Да, «Канадиенс» показали, что умеют наказывать «Каролину» за небрежность. Да, у них есть вратарь, который уже крал матчи. Но в первом матче серии в Роли у «Харрикейнз» будет слишком много преимуществ сразу: дом, свежесть, глубина состава, лучшая оборонительная структура в плей-офф и мотивация закрыть тему неудачных финалов конференции. Берём П1 в основное. Недаром команда среди фаворитов на Кубок Стэнли.

Экспресс на хоккей 21 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Локомотивом» с учётом дополнительного времени за 1.72.

победа «Ак Барса» в матче с «Локомотивом» с учётом дополнительного времени за 1.72. Ставка 2: тотал меньше 6.5 гола в матче Канада — Норвегия за 2.10.

тотал меньше 6.5 гола в матче Канада — Норвегия за 2.10. Ставка 3: победа «Каролины» в основное время в матче с «Монреалем» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.72 х 2.10 х 1.82 = 6.57.