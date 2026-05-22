Финал Кубка Франции без «ПСЖ» и никому не нужный матч Серии А

Футбольный клубный сезон на финишной прямой, время итогов. Сегодня, 22 мая, следим за финалом Кубка Франции «Ланс» — «Ницца» и матчем 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Аталанта»

Прогноз на матч «Ланс» — «Ницца»

Кубок Франции . Финал 22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК Ланс — Ницца

Главное открытие чемпионата Франции в шаге от трофея. На золото Лиги 1 сил не хватило, хотя и на том спасибо. Великолепный «Ланс» оживил чемпионскую гонку, до последнего оказывая давление на парижан. Лишь Матвей Сафонов их остановил: полторы недели назад «кроваво-золотые» уступили в очной встрече и остались с серебром. В любом случае год – исторический! Теперь бы ещё закрыть его на красивой ноте.

«Ницца» на пути к финалу разобралась с переживающим упадок «Сент-Этьеном» (2:1), а дальше проходных оппонентов не было. Дважды доходило до серии пенальти — с «Нантом» и «Лорьяном». Также были победы в основное время в матчах с «Монпелье» (3:2) и крепким «Страсбургом» (2:0). В финале Кубка Франции команда отметилась четыре года назад, а вот трофеев не было аж с 1997 года. Опять же, речь об историческом достижении.

Мотивация — дело хорошее, да только у соперника её не меньше. А порядка, дисциплины, конкретики на поле и уверенности в своих силах гораздо больше. После поражения в матче с «ПСЖ» с чистой совестью распределили нагрузку, махнув рукой на оставшиеся туры. Поберегли силы, подготовились. А во всеоружии «Ланс» чудо как хорош. Не будем мудрить: коэффициент на лобовую победу вице-чемпиона хорош, её и возьмём.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта»

Первый взгляд тянет к «Аталанте». Команда выше, качественнее, лучше по сезону и обыграла «Фиорентину» в первом круге — 2:0 в Бергамо. Но сейчас контекст другой. «Аталанта» уже обеспечила себе седьмое место и путёвку в Лигу конференций, а от борьбы за Лигу чемпионов команда давно отрезана: перед последним туром бергамаски на 10 очков позади «Ювентуса». То есть мотивации особой нет.

У «Фиорентины» тоже ушло главное напряжение. После 0:0 с «Дженоа» команда гарантировала себе место в Серии А и затем внезапно хлопнула «Ювентус» в Турине — 2:0. Это важный момент: флорентийцы не просто доползли до спасения, а начали набирать очки через более прагматичный футбол, где де Хеа, плотность без мяча и терпение стали основой.

И вот здесь линия выглядит завышенной в сторону «верха». Да, у «Аталанты» выше xG, больше ударов и больше моментов за матч, но она ничего не придумала против «Болоньи», «Фиорентина» же после спасения не обязана вовлекаться в обмен ударами. Для хозяев логичнее закрыть сезон аккуратно: без провала, без лишнего риска, с попыткой зацепить 1:0 или 1:1. Для гостей — примерно то же самое: седьмое место уже в руках, поэтому необходимости рвать когти нет. Берём ТМ. Чемоданное настроение тут как тут.

Экспресс на футбол 22 мая 2026 года

«Ланс» победит в финале Кубка Франции в основное время за 1.74. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Фиорентина» — «Аталанта» за 2.14.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.14 = 3.72.