Финал Кубка Франции без «ПСЖ» и никому не нужный матч Серии А

Ланс — Ницца: прогноз и ставка на финал Кубка Франции 22 мая 2026 года, смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на футбол 22 мая 2026 года
Экспресс на футбол 22 мая 2026 года.

Футбольный клубный сезон на финишной прямой, время итогов. Сегодня, 22 мая, следим за финалом Кубка Франции «Ланс» — «Ницца» и матчем 38-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Аталанта»

Прогноз на матч «Ланс» — «Ницца»

Кубок Франции . Финал
22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Главное открытие чемпионата Франции в шаге от трофея. На золото Лиги 1 сил не хватило, хотя и на том спасибо. Великолепный «Ланс» оживил чемпионскую гонку, до последнего оказывая давление на парижан. Лишь Матвей Сафонов их остановил: полторы недели назад «кроваво-золотые» уступили в очной встрече и остались с серебром. В любом случае год – исторический! Теперь бы ещё закрыть его на красивой ноте.

«Ницца» на пути к финалу разобралась с переживающим упадок «Сент-Этьеном» (2:1), а дальше проходных оппонентов не было. Дважды доходило до серии пенальти — с «Нантом» и «Лорьяном». Также были победы в основное время в матчах с «Монпелье» (3:2) и крепким «Страсбургом» (2:0). В финале Кубка Франции команда отметилась четыре года назад, а вот трофеев не было аж с 1997 года. Опять же, речь об историческом достижении.

Мотивация — дело хорошее, да только у соперника её не меньше. А порядка, дисциплины, конкретики на поле и уверенности в своих силах гораздо больше. После поражения в матче с «ПСЖ» с чистой совестью распределили нагрузку, махнув рукой на оставшиеся туры. Поберегли силы, подготовились. А во всеоружии «Ланс» чудо как хорош. Не будем мудрить: коэффициент на лобовую победу вице-чемпиона хорош, её и возьмём.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Аталанта»

Италия — Серия А . 38-й тур
22 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Первый взгляд тянет к «Аталанте». Команда выше, качественнее, лучше по сезону и обыграла «Фиорентину» в первом круге — 2:0 в Бергамо. Но сейчас контекст другой. «Аталанта» уже обеспечила себе седьмое место и путёвку в Лигу конференций, а от борьбы за Лигу чемпионов команда давно отрезана: перед последним туром бергамаски на 10 очков позади «Ювентуса». То есть мотивации особой нет.

У «Фиорентины» тоже ушло главное напряжение. После 0:0 с «Дженоа» команда гарантировала себе место в Серии А и затем внезапно хлопнула «Ювентус» в Турине — 2:0. Это важный момент: флорентийцы не просто доползли до спасения, а начали набирать очки через более прагматичный футбол, где де Хеа, плотность без мяча и терпение стали основой.

И вот здесь линия выглядит завышенной в сторону «верха». Да, у «Аталанты» выше xG, больше ударов и больше моментов за матч, но она ничего не придумала против «Болоньи», «Фиорентина» же после спасения не обязана вовлекаться в обмен ударами. Для хозяев логичнее закрыть сезон аккуратно: без провала, без лишнего риска, с попыткой зацепить 1:0 или 1:1. Для гостей — примерно то же самое: седьмое место уже в руках, поэтому необходимости рвать когти нет. Берём ТМ. Чемоданное настроение тут как тут.

  • Ставка 1: «Ланс» победит в финале Кубка Франции в основное время за 1.74.
  • Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Фиорентина» — «Аталанта» за 2.14.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.14 = 3.72.

