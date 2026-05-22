«Валенсия» — «Барселона». Быть чемпионом до конца

Каталонцы уже забрали титул, но это не значит, что они вдруг разучились забивать.

23 мая состоится матч 38-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона». Игра пройдёт на «Месталье», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. «Барселона» подходит к последнему туру лидером с 94 очками и разностью мячей 94:33, «Валенсия» идёт девятой: 46 очков, 43:54.

Коэффициенты на матч «Валенсия» — «Барселона» 23 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Барселону». Сделать ставку на победу каталонцев предлагается с коэффициентом 1.88. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.60. Ничью можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 гола идёт за 1.59.

Прогноз на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона»

На первый взгляд, здесь всё слишком очевидно: чемпион против команды из середины таблицы, 94 гола за 37 туров, разница в классе и статусе. В первом круге «Барселона» вообще уничтожила «Валенсию» — 6:0. Но последний тур всегда добавляет лишний шум: у фаворита нет турнирной паники, у хозяев — домашний стадион и желание не стать декорацией к чужому празднику.

Именно поэтому чистая победа «Барселоны» выглядит не такой простой. Каталонцы уже чемпионы, впрочем, после 2:0 с «Реалом» они успели проиграть «Алавесу» 0:1 и обыграть «Бетис» 3:1. То есть команда Флика не развалилась после оформления титула, но и не обязана проводить последний матч как финал.

У «Валенсии» при этом концовка получилась живой. Команда Корберана победила «Атлетик» 1:0, сыграла вничью 1:1 с «Райо Вальекано», а в прошлом туре превозмогла «Реал Сосьедад» 4:3 на выезде. Да, оборона нестабильна, однако в атаке дома и на эмоциях последнего тура вполне способна создать проблемы.

Плюс у «Барселоны» есть кадровый удар по ротации: Фермин Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче с «Бетисом» и должен перенести операцию. Это не ломает атакующую структуру полностью, но на фоне уже решённого чемпионского вопроса дополнительно повышает вероятность более свободного, неидеального по балансу состава.

И всё же против голов «Барселоны» идти трудно. Даже если Флик даст кому-то отдых, у каталонцев остаётся слишком много качества впереди: Левандовски, который проведёт последний матч, Рафинья, Ольмо, Гави, Педри — это набор игроков, которые могут забивать без тотального доминирования. А «Валенсия» за сезон пропустила уже 54 мяча, и её последние 4:3 с «Реалом Сосьедад» подтверждают, что заключительный матч может быть весёлым.

Не лезем в исход. «Валенсия» дома способна зацепиться, а «Барселона» после титула может сыграть чуть легче и свободнее, чем обычно. Однако два-три гола каталонцев — вполне рабочий сценарий.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2 голов за 2.10.