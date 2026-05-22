«Реал» — «Атлетик». Прощальный вечер Дани Карвахаля

23 мая состоится матч 38-го тура Ла Лиги «Реал» — «Атлетик». Игра пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. «Реал» подходит к туру со второго места, «Атлетик» — из середины таблицы.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Атлетик» 23 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу мадридцев предлагается с коэффициентом 1.49. Ничья доступна в линии за 4.70. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 5.60.

При этом аналитики ждут результативного футбола. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Ла Лиги «Реал» — «Атлетик» Бильбао

Первый вариант здесь очень простой — победа «Реала». Мадридцы выше классом, играют на «Бернабеу», а «Атлетик» проводит сезон без борьбы за топ-4 и подходит к последнему туру уже без большого турнирного накала. Плюс личные встречи тоже на стороне хозяев: в первом круге «Реал» выиграл в Бильбао 3:0.

Но чистая победа за 1.49 — слишком маленький коэффициент для последнего тура. «Реал» уже не борется за чемпионство: «Барселона» оформила титул, а мадридцы останутся вторыми. После победы 1:0 во встрече с «Севильей» команда Арбелоа сохранила второе место с 83 очками, однако глобально сезон для неё уже закрыт.

Отдельный эмоциональный сюжет — прощание с Дани Карвахалем. Капитан покинет «Реал» после сезона, а «Сантьяго Бернабеу» готовится отдать ему дань уважения как раз в последнем матче Ла Лиги с «Атлетиком». Это добавляет мотивации хозяевам, но не обязательно добавит сил победить. Такие матчи часто играются не на разгром, а на контроль, символику и спокойную победу.

У «Атлетика» тоже нет причины превращать игру в перестрелку. В гостях у «Реала» команда вряд ли будет раскрываться с первых минут. Логичнее плотный средний блок, ставка на стандарты и редкие выходы через фланги. Если «Реал» забьёт первым, темп может даже упасть: хозяева будут держать мяч, а гости — ждать ошибки и не лезть всей командой вперёд.

Именно поэтому общий «верх» здесь выглядит опасно. Да, у «Реала» хватает качества впереди, но последние матчи мадридцев уже не похожи на постоянный обмен ударами. Профиль ближе к 1:0, 2:0, 2:1 или 3:0, чем к 4:2. Даже если хозяева заберут игру, для пробития тотала больше 3.5 мяча нужно либо рано раскрыться, либо совсем слабая оборона «Атлетика». Последнее — нонсенс.

Поэтому не берём ни чистую победу, ни фору. Лучший вариант — тотал меньше 3.5 мяча. Он оставляет запас на нормальную домашнюю победу «Реала», однако не требует верить в разгром или хаос в последнем туре.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.66.