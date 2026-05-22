«Бавария» — «Штутгарт». Гарри Кейн оформит «золотой» дубль

С Лигой чемпионов не сложилось, но Кубок Германии мюнхенцы не отдадут.

23 мая в матче финала Кубка Германии встретятся «Бавария» и «Штутгарт». Игра пройдёт на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Бавария» — «Штутгарт» 23 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение мюнхенцам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на финал Кубка Германии «Бавария» — «Штутгарт»

Жизнь топ-клуба приятна, но имеет свои негативные черты. Можно на протяжении всего сезона закатывать в асфальт соперника за соперником, а затем проиграть один-единственный матч. И всё: основным послевкусием окажется разочарование. В лучшем случае — недосказанность. Ровно это произошло в Мюнхене.

«Бавария» с первых дней сезона выглядела изумительно. Не замечала сопротивления на внутренней арене: хоть в Бундеслиге, хоть в Кубке Германии. Побила рекорд результативности в национальном первенстве, причём с внушительным запасом. Задолго до финиша дистанции гарантировала себе золотые медали: отрыв стремился к 20 очкам. Никто другой о подобном темпе даже не заикался.

В Лиге чемпионов получалось не хуже. На одном дыхании преодолели общий этап, в плей-офф за несколько десятков минут раскрошили «Аталанту», после чего по делу преодолели страдающий мадридский «Реал». Всё бы ничего, если б не «ПСЖ» в полуфинале. Действующий победитель Лиги чемпионов прошёл дальше. Шансы были, футбол выдался на славу. И всё же итог справедлив: французы оказались более гибкими.

Разумеется, в Мюнхене очень разочарованы. Венсан Компани выстроил натуральную машину и заслуживал большего. Остаётся выполнить программу-минимум: оформить «золотой» дубль на внутренней арене, приплюсовав к Бундеслиге Кубок Германии. Ради такого дела тренерский штаб в заключительных турах активно применял ротацию, предоставлял лидерам отдых.

На пути к финалу мюнхенцы встретили соперников абсолютно разного статуса и уровня. Не менялся лишь исход. Пострадали скромный «Веен» (3:2) и крепкий «Кёльн» (4:1), затем вовсе проходных оппонентов не было — разобрались с «Унионом» (3:2) и «РБ Лейпциг» (2:0), а в полуфинале досталось «Байеру» (2:0). Забили по голу в каждом тайме.

Впереди «Штутгарт». Узнаваемый тренерский проект, один из самых стильных коллективов Бундеслиги. В нынешнем сезоне стал куда более гибким: не только сумасшедшее давление и отсутствие воздуха для соперника. Весь год сражался за топ-4, впечатлял качеством игры. Всё бы ничего, да только разница в классе чрезмерна. Отдохнувшая и злая «Бавария» на ином уровне. Пять побед в очных встречах кряду тому подтверждение. В том числе 4:2 и 5:0 в нынешнем сезоне. Берём П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.30.

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.30.