«Динамо» Махачкала — «Урал». Василий Березуцкий — мимо РПЛ

23 мая состоится ответный переходный матч за право выступать в РПЛ «Динамо» Махачкала — «Урал». Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовый свисток запланирован на 16:00 мск. Первая встреча в Екатеринбурге завершилась победой «Динамо» — 1:0, единственный гол на пятой минуте забил Миро. Победитель стыков определяется по сумме двух матчей.

Коэффициенты на матч «Динамо» Мх — «Урал» 23 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом махачкалинское «Динамо». Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 2.00. Ничья доступна в линии за 3.35. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 4.10.

При этом аналитики не ждут открытого футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Вариант «обе забьют — нет» можно найти в линии примерно за 1.66.

Прогноз на ответный переходный матч «Динамо» Махачкала — «Урал»

Первый матч получился почти идеальным для махачкалинского «Динамо». Быстрый гол, а дальше — терпение, плотная оборона и минимум подарков сопернику. Миро забил уже на пятой минуте после прострела Аззи, скидки Агаларова и добивания, и во втором тайме команда просто работала по счёту. «Урал» пытался давить, выпускал свежих игроков, но даже финальный навал не дал результата.

И вот это важнее самого счёта. 1:0 в первом матче не приговор для «Урала», однако это ровно тот перевес, с которым «Динамо» умеет жить. Команда и до Евсеева весь сезон была «низовой»: в итоговой таблице РПЛ у махачкалинцев всего 19 забитых и 37 пропущенных мячей за 30 туров. Конечно, на финише старались играть активно, но это всё равно не та команда, что дома при преимуществе в счёте внезапно будет рисковать ради гола.

«Уралу» при этом придётся раскрываться раньше, чем хотелось бы. Екатеринбуржцам нужен минимум один гол, а лучше — два, чтобы не зависеть от концовки. Но проблема в том, что в первом матче атака «Урала» была скорее объёмной, нежели острой: подходы, угловые, замены, навал — всё это было, однако без нормального последнего действия. В Каспийске свободного пространства может оказаться ещё меньше.

Чистую победу «Динамо» брать опасно. Хозяевам она и не нужна: при 0:0, 1:1 и даже минимальном контролируемом сценарии махачкалинцы сохраняют преимущество по сумме двух матчей. Поэтому ставка на П1 за 2.00 выглядит красивой, но не совсем логичной. «Динамо» может не проиграть, не раскрываясь и не форсируя второй гол.

Тотал меньше 2.5 мяча напрашивается, однако тут маленький коэффициент. Лучший вариант — связать «низ» с тем, что «Динамо» не проиграет. Для хозяев базовый план очевиден: не дать забить быстрый гол, затянуть матч, заставить «Урал» нервничать и ловить моменты после потерь. Для гостей — наоборот, надо вскрывать одну из самых неприятных оборонительных команд стыков, причём на выезде и под давлением счёта.

Поэтому здесь выбираем не победителя, а сценарий. «Урал» обязан идти вперёд, но это не значит, что матч станет открытым. Скорее наоборот: чем дольше будет держаться счёт 0:0, тем тяжелее будет гостям, а «Динамо» только глубже уйдёт в свой привычный прагматизм.

Ставка: «Динамо» Мх не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.