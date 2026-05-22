«Акрон» — «Ротор». Дзюба в Первой лиге? Да не смешите

23 мая состоится ответный переходный матч за право выступать в РПЛ «Акрон» — «Ротор». Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Первый матч в Волгограде завершился победой «Акрона» — 2:0: дубль оформил Беншимол. Победитель стыка определяется по сумме двух встреч.

Коэффициенты на матч «Акрон» — «Ротор» 23 мая 2026 года

Букмекеры считают фаворитом «Акрон». Сделать ставку на победу тольяттинского клуба предлагается с коэффициентом 1.90. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 4.10. Ничью можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики уже почти не сомневаются в итоговом проходе «Акрона». На успех тольяттинцев по сумме двух матчей дают 1.05, на проход «Ротора» — 10.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на второй переходный матч «Акрон» — «Ротор»

Первый матч получился для «Акрона» почти идеальным. Не надо было устраивать тотальное доминирование, не надо было забирать мяч на 70 минут — команда спокойно пережила стартовый объём «Ротора», а потом дважды ударила через Беншимола: перед перерывом и сразу после него. 2:0 в первом стыке — это уже не просто преимущество, а максимально благоприятный сценарий.

И это особенно важно на фоне того, в каком состоянии «Акрон» заходил в стыки. После 1:4 от «Крыльев Советов» клуб расстался с Зауром Тедеевым, а исполняющим обязанности главного тренера на переходные матчи стал Мурат Искаков. Обычно такие встряски могут развалить команду, но в Волгограде эффект оказался обратным: «Акрон» сыграл проще, строже и получил именно тот результат, который нужен перед домашним матчем.

Для «Ротора» теперь нет удобного плана. При 0:1 ещё можно было бы терпеть, не раскрываться и ждать свой момент до последней трети встречи. При 0:2 надо забивать минимум дважды, причём желательно не затягивать с первым голом. Поэтому Волгоград почти наверняка будет вынужден играть выше, чем в первом матче, и давать «Акрону» пространство за спинами защитников.

Чистая победа «Акрона» за 1.90 выглядит нормально, но есть нюанс: хозяевам она не обязательна. При 0:0, 1:1, 2:2 и даже минимальном поражении «Акрон» всё равно сохраняет комфортное положение по сумме двух встреч. Поэтому ставка на П1 немного спорит с логикой: тольяттинцам важнее пройти дальше, а не обязательно выиграть второй матч.

Зато комбо «Акрон» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча хорошо ложится на ситуацию. «Ротор» обязан рисковать и открываться, а значит, матч не должен быть совсем закрытым. При этом «Акрон» дома получает лучший сценарий для контратак: у него есть преимущество в два мяча, есть Дзюба как точка для длинных передач и есть Беншимол, который уже показал, что умеет решать в таких играх.

Поэтому здесь не берём ни сухой «низ», ни рискованную фору. «Ротор» может забить и добавить нервов, однако для полноценного переворота ему нужно слишком многое. Базовый сценарий — «Акрон» контролирует серию, не проигрывает дома и хотя бы один раз наказывает соперника за вынужденный риск.

Ставка: «Акрон» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.69.