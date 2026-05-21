Александр Усик — Рико Верхувен: интриги минимум, но будет интересно!

23 мая в Египте состоится боксёрский вечер промоутерской компании Riyadh Season. В его главном бою действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против нидерландца Рико Верхувена, который известен в первую очередь по своим выступлениям в кикбоксинге. Начало поединка запланировано на 23:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Усик — Рико Верхувен

Букмекеры не сомневаются в успехе украинского боксёра. На победу Усика можно сделать ставку с коэффициентом 1.03. Шансы Верхувена оценили в 13.00, а на ничью предлагают котировку 30.00.

На ТБ 7.5 раунда можно заключить пари за 2.05, а обратный исход доступен за 1.69.

Прогноз на бой Александр Усик — Рико Верхувен (23.05.2026)

Конечно, что бы там ни говорили, никто в победе Александра Усика не сомневается. Можно сколько угодно рассуждать о талантах Рико Верхувена, о его несгибаемости, но фаворит здесь один, и он очевиден.

Верхувен действительно легендарный кикбоксёр, однако это другой вид спорта. Нет, опыт у него есть, но соперник тогда был откровенным мешком для битья, и было это больше 10 лет назад. И здесь выход сразу против чемпиона мира, непобеждённого. Нет, о победе здесь нидерландцу мыслить даже не стоит.

А вот показать достойное выступление и продержаться, скажем, до середины боя в ринге вполне себе возможно. За счёт чего? Давайте рассуждать.

Во-первых, Верхувен тяжелее примерно на 20 кг. Он, конечно, будет уступать в скорости и реакции, но удары его сильны, это ведь не уличный хулиган, а профессиональный спортсмен. Вероятность лаки-панча ничтожно мала, однако она всегда существует. Да и в целом принимать на себя такую мощь Усику будет непросто.

Во-вторых, Рико не боксёр, и в этом тоже есть призрачная надежда. Никто не знает, какого плана будет придерживаться представитель Нидерландов. Разумеется, не понимают этого и в штабе Усика, здесь просто не за что зацепиться. Александр как грамотный спортсмен, как в первую очередь интеллектуальный боксёр наверняка потратит один-два раунда на разведку, выявление слабых сторон соперника.

В остальном же у Верхувена никаких шансов нет. Но он способен продержаться несколько раундов. И по вышеназванным нами причинам, и хотя бы потому, что это большой турнир, большое шоу. Билеты на него проданы, и увидеть нокаут за 30 секунд, конечно, никто не хочет.

Скорее всего, после небольшой разведки Усик постепенно начнёт взвинчивать темп. Чем дальше, тем сложнее будет справляться с ним Верхувену, разница в скорости будет давать о себе знать. Завершится всё это нокаутом. Вопрос только, в каком раунде. Мы рекомендуем ставку на ТМ 7.5. Коэффициент небольшой — 1.69, но это кажется надёжным вариантом. Относительно надёжным, не будем забывать про элементы шоу.

Ставка: ТМ 7.5 раунда за 1.69.