Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: пять лет простоя не вычеркнуть

В ночь с 11 на 12 июля мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 329. В его рамках мы увидим уникальный бой. Спустя пять лет в октагон вернётся легендарный Конор Макгрегор. Его соперником будет Макс Холлоуэй. Они уже встречались почти 13 лет назад, тогда ирландец победил единогласным решением. Получится ли у Ноториуса феерично ворваться в мир единоборств после такого простоя?

Дата и время боя Макгрегор — Холлоуэй

Турнир UFC 329 пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 июля мск. Начало вечера запланировано на 00:00 мск, бои основного карда начнутся в 4:00 мск.

Где смотреть бой Макгрегор — Холлоуэй

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Макгрегор — Холлоуэй

Букмекеры считают фаворитом представителя США. Сделать ставку на победу Макса Холлоуэя можно с коэффициентом 1.23. Вероятность победы Конора Макгрегора оценили котировкой 3.80.

Чего ждать от боя Макгрегор — Холлоуэй

Пять лет! Ровно пять лет! Столько мы не видели Конора Макгрегора в октагоне. Самое интересное — всё это время он был рядом с нами, не пропадал из поля зрения. Выпускал свой виски, появлялся на тусовках, везде высказывал своё мнение, не всегда приятное для бойцов UFC. Наконец, постоянно обещал и анонсировал возвращение. Конечно же, в превосходных тонах. И вот это случилось!

Надо отдать должное Макгрегору — он выбрал для своего камбэка действительно серьёзного соперника, не какого-то мешка для битья. В своём прайме ирландец, конечно, был хорош. Визуально из роликов в соцсетях Конор и сейчас выглядит очень неплохо. Наверняка есть и мотивация. Но всё это на одной чаше весов, а на другой – куча уязвимостей вдобавок к пяти годам простоя.

Холлоуэй, конечно, тоже далеко не в прайме своей карьеры, однако остаётся крайне опасным для любого соперника. Да, были поражения от Илии Топурии, от Чарльза Оливейры. Но вот, скажем, Дастина Порье он просто уничтожил. А ведь у того это был прощальный бой. Напрашиваются параллели.

Макс феноменально вынослив и наносит кучу ударов. Конор и в лучшие годы не отличался защитой и кардио, что уж говорить про нынешнее состояние. При этом Холлоуэй в плане обороны тоже не безгрешен.

Подспорьем для Макгрегора может стать то, что в бое будет три раунда. Другой вопрос, хватит ли Ноториуса даже на эту дистанцию. В любом случае ирландец будет полагаться на один удар. Подловить Макса и попасть. Если же дело дойдёт до третьего отрезка, то здесь гаваец просто задавит Конора, реализовав преимущество в выносливости.

Так или иначе, это получится интересный бой. Будем надеяться, не последний для Макгрегора. Он делает мир UFC ярче.