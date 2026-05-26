ЧМ-2026 по футболу: даты проведения, матч открытия, когда начало, сборная Мексики

ФИФА снова тащит хозяев. Мексике повезло с жеребьёвкой ЧМ-2026
Алексей Серяков
Прогноз на группу А ЧМ-2026
В группу А попали представители четырёх конфедераций.

Лето 2026 года пройдёт под знаком чемпионата мира по футболу. С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится главный спортивный турнир четырёхлетия. Сильнейшие сборные со всей планеты сойдутся на полях трёх стран.

Команды продолжают подготовку к турниру и публикуют составы, а букмекеры оценивают их шансы на удачное выступление. Самое время понять, чего ждать от отдельных участников. Начнём с группы А, в которую по результатам жеребьёвки попали сборные Мексики, Чехии, Южной Кореи и ЮАР.

Фаворитом квартета считается сборная Мексики. Сделать ставку на победу одной из стран-хозяек турнира в группе предлагается с коэффициентом 2.00, а на выход из группы — за 1.10. Каким-то чудом хозяевам снова везёт с жеребьёвкой. Ну надо же! Никогда такого не было — и вот опять. Скажем прямо: с учётом потенциальных вариантов, посев мог оказаться куда более печальным. А так дорога в плей-офф открыта.

Мексика с 1994 по 2018 год неизменно выходила в плей-офф – и вылетала на первой же стадии, то есть в 1/8 финала. Порой невероятно драматично. Серия прервалась в Катаре. Правда, совсем не тем способом, каким хотелось бы. Мексиканцы не вышли из группы, хотя всё было крайне близко. Теперь подопечные Хавьера Агирре рассчитывают как минимум на четвертьфинал.

Там мексиканцы не появлялись с 1986 года. Помните, кто тогда принимал чемпионат мира? Правильно, они и принимали! С учётом невероятно приятной жеребьёвки, повышенной значимости адаптации к погодным условиям и сравнительно крепкого состава им по силам зайти далеко. Насколько далеко? Увидим.

Сомневаться в выходе из группы невозможно — должно случиться нечто совсем уж форс-мажорное. Любопытно выглядит тотал больше 4.5 гола Мексики на групповом этапе с коэффициентом 1.95. Забивают хозяева ЧМ исправно, а уровень соперников и поддержка трибун дадут атаке разгуляться.

Чуть ниже расцениваются перспективы команды Чехии, её шансы занять первое место оценили в 3.50. При этом выход европейской сборной в плей-офф доступен за 1.27. Наиболее вероятный исход группового этапа — второе место, в таком случае сыграет коэффициент 3.30.

Чехи на чемпионатах мира после обретения независимости появлялись один раз. Ровно 20 лет назад в Германии. Остановились на одной победе при двух поражениях, из группы не вышли. Сделать шаг вперёд более чем по силам, жеребьёвка приятная. Команда умеренно крепкая, обученная. Велосипед не изобретёт, но и дров вряд ли наломает. Четырёх очков наверняка хватит для прохода в следующий раунд.

Тройку претендентов замыкает сборная Южной Кореи. Заключить пари на победу представителя Азии в квартете предлагается с коэффициентом 4.50, в то время как выход в плей-офф идёт за 1.37.

Команда смелая, обученная. Прессинг есть, несколько видных даже по меркам европейского футбола исполнителей — тоже. Сон Хын Мин всё ещё решает, только уже не в АПЛ и Лиге чемпионов, а всего лишь в МЛС. И это символично. Так что ожидания от корейцев сдержанные.

Очевидным аутсайдером группы А букмекеры видят сборную ЮАР. Ставки на первое место африканцев принимаются за 18.0. Второе место идёт за 6.00, а выход из группы — за 2.20. Если команда ЮАР наберёт менее 1,5 очка на групповом этапе, сыграет коэффициент 2.65.

На наш взгляд, представитель Африки способен удивить. С физикой и мощью проблем нет, пропускают южноафриканцы редко. А главное — магистров позиционных атак в квартете А не видать. Все шансы зацепиться. Мы бы рассмотрели ИТБ 2.5 очка ЮАР за 1.75.

Ставка 1: сборная Мексики забьёт более 4.5 гола на групповом этапе за 1.95.

Ставка 2: сборная Чехии выйдет в плей-офф за 1.27.

Ставка 3: ИТБ 2.5 очка ЮАР за 1.75.

