Доминация АПЛ отменяется. Испанский середняк удивит в финале Лиги конференций

27 мая состоится финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Лейпциг» в Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференции

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 1.94. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 4.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Что не так с «Кристал Пэлас»

Глобально лондонцы в порядке. Есть нюанс — защита и нынешнее состояние. В чемпионате Англии закончили серией из семи матчей без побед. Как вам такое? И ведь нельзя сказать, что в соперниках были сплошь гранды. «Вест Хэм», «Эвертон», «Брентфорд». Выдали отрезок из шести туров, в которых пропускали как минимум два мяча.

С одной стороны, давно гарантировали себе место в АПЛ и жилы не рвали. Но в лиге в принципе таких команд на финише сезона достаточно — и ничего, время от времени побеждают. Может, в Лиге конференций лучше? Вообще нет, пропускали в трёх предыдущих встречах. А за пределами своего поля отыграли «на ноль» в прошлый раз аж 11 декабря, в 5-м туре общего этапа. Да и то в соперниках был скромнейший «Шелбурн». Финал, если что, состоится в Германии.

Хорош ли «Райо Вальекано»

Более чем. Во-первых, крайне смелая команда. Всегда давит и играет от себя, своим прессингом гоняла даже «Барселону». Во-вторых, на финише сезона подтянула результаты. Лучше реализовывает моменты, исправно забивает. Не уходила без голов на протяжении семи туров Ла Лиги, вошла в восьмёрку сильнейших.

В Лиге конференций ещё лучше: провела 12 матчей, ушла без голов лишь однажды. Дело было в ответной игре 1/8 финала с турецким «Самсунспором» (0:1). Справедливости ради, за неделю до того мадридцы победили со счётом 3:1. Только не подумайте, что после этого заперлись и обороняли преимущество. Вовсе нет. Банально не повезло: 20:8 по ударам, 6:2 по попаданиям в створ. Вратарь тащил, форварды промахивались. Бывает.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» 27 мая 2026 года

Испанцы в трёх предыдущих матчах Лиги конференций забивали строго один гол. Если верите в подобные вещи, попробуйте рискнуть. Ставки на один мяч в исполнении «Райо Вальекано» принимаются с коэффициентом 2.25. Ещё лучше выглядит ставка на гол мадридцев в первом тайме — идёт аж за 2.70.

Они не любят тянуть кота за интересные места, а вот прыгать с места в карьер и сразу же включать высокий прессинг — запросто. В теории финал еврокубка способен закрепостить футболистов. Возникает вопрос: если они не стеснялись гонять на выезде «Барселону», с чего вдруг отойдут от фирменного футбола с «Кристал Пэлас»? Нет уж, англичан ждёт серьёзное испытание.

Ставка: «Райо Вальекано» забьёт в первом тайме за 2.70.