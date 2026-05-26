«Вегас» — «Колорадо», четвёртый матч. Ничушкин не вылетит без боя

27 мая состоится четвёртый матч финала Западной конференции НХЛ «Вегас» — «Колорадо». Игра пройдёт в Парадайсе на «T-Mobile Arena», стартовое вбрасывание запланировано на 4:00 мск. После трёх встреч «Вегас» ведёт в серии 3-0.

Коэффициенты на четвёртый матч «Вегас» — «Колорадо» 27 мая 2026 года

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Колорадо». Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Колорадо» оценивается коэффициентом 2.35. Овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.

Прогноз на четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Колорадо»

Третий матч был для «Колорадо» идеальным ровно один период. Макар вернулся, «Эвеланш» быстро убежали в отрыв – 3:0 после голов Ландескога, Кадри и Друри, а «Вегас» выглядел командой, которую наконец-то прижали к стенке. Но дальше началась совсем другая игра: Стоун забил уже через 19 секунд после перерыва, Карлссон и Колесар сравняли счёт, Гертл в третьем периоде сделал его 4:3, а Хауден закрыл матч голом в пустые ворота.

Вот это и есть главный аргумент против спокойного сценария. «Колорадо» не просто проиграл третий матч — он проиграл матч, в котором вёл 3:0. Психологически это тяжелейший удар, хотя по содержанию там было и другое. Возвращение Макара сразу дало «Эвеланш» больше движения на синей линии, больше нормальных выходов из зоны и больше давления вторым темпом. Его айс-тайм – 27.14, он нанёс три броска и вернул «Колорадо» то качество, которого не хватало в первых двух встречах.

У «Вегаса» свой ответ — глубина и характер. Команда Джона Тортореллы уже трижды наказала «Колорадо» за потерю концентрации: в первом матче забрала реализацию, во втором — перевернула всё в третьем периоде, в третьем вообще отыгралась с 0:3. Вернулся Марк Стоун, и его влияние было моментальным: гол в большинстве, ассист на победную шайбу Гертла и девять очков в 10 матчах плей-офф.

Но именно поэтому ставку на победителя здесь трогать опасно. «Вегас» дома и в шаге от финала, однако «Колорадо» всё ещё не выглядит командой, которую переигрывают без шансов. В каждом из трёх матчей у «Эвеланш» были отрезки давления, просто дальше либо ломалась реализация, либо начинались ошибки на своей синей, либо «Голден Найтс» включали фирменный третий период.

Отдельный риск — состояние Натана Маккиннона. В третьем матче он получил удар шайбой в правую ногу, вернулся на лёд, но играл с ограничениями и явно двигался не так свободно. Официального спокойного вывода по нему после игры не было, поэтому закладывать его полноценные 22-24 минуты как гарантированный фактор нельзя. Однако даже с этим риском «Колорадо» в четвёртом матче обязан играть агрессивнее: при 0-3 в серии уже нет смысла ждать идеального момента.

Поэтому лучший вариант не чистая победа «Колорадо» и не П1 «Вегаса», а «верх». У «Эвеланш» должна быть максимальная ставка на давление, броски, подключения защитников и игру с риском. У «Вегаса» есть всё, чтобы отвечать: большинство, быстрые переходы, глубина звеньев и уверенность после двух камбэков подряд. А если матч снова дойдёт до концовки с разницей в одну шайбу, пустые ворота вполне могут стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.71.