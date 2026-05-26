Мирра Андреева — Марина Бассольс-Рибера. Уверенно, но не слишком

Россиянка должна проходить дальше, но лёгкой прогулки здесь может не быть.

27 мая состоится матч второго круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Марина Бассольс-Рибера. Игра пройдёт в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», старт — не ранее 12:00 мск. Андреева подходит к матчу восьмой ракеткой мира, Бассольс-Рибера — 175-й ракеткой мира и квалифаером.

Коэффициенты на матч Андреева — Бассольс-Рибера 27 мая 2026 года

Букмекеры считают явным фаворитом Андрееву. Сделать ставку на победу Мирры предлагается с коэффициентом 1.06. Победа Бассольс-Риберы оценивается коэффициентом 13.00.

При этом аналитики не ждут совсем уж короткого матча. Тотал больше 17.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 17.5 гейма — с коэффициентом 1.91.

Прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Андреева — Бассольс-Рибера

По чистому классу здесь почти нечего обсуждать. Андреева — в топ-10, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, четвертьфиналистка в 2025-м и игрок, который уже привык жить под давлением больших кортов. Первый круг она прошла спокойно – 6:3, 6:3 с Фионой Ферро. Без лишней драмы и без ощущения, что француженка может перевернуть матч.

Но коэффициент 1.06 на победу Мирры — это просто констатация статуса. Даже ставка на 2-0 обычно слишком низкая для нормальной игры по линии. Поэтому вопрос здесь не в том, пройдёт ли Андреева, а в том, будет ли матч настолько коротким, как этого ждут букмекеры.

Бассольс-Рибера приехала в Париж не случайным пассажиром. Она прошла три круга квалификации: 6:2, 6:1 с Алисой Монно, 6:3, 6:2 с Каролиной Плишковой и 7:6, 7:5 с Александрой Саснович. А в первом круге основной сетки спокойно обыграла Эмилиану Аранго — 6:3, 6:4. То есть у испанки уже четыре победы на этих кортах, нормальный игровой ритм и адаптация к покрытию.

Плюс сам матч против Аранго был не пустым по содержанию. Бассольс-Рибера подала первым мячом 75,4%, выиграла 63,5% очков на первой подаче и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Да, во встрече с Андреевой уровень сопротивления будет совсем другим, но это не профиль теннисистки, которая обязана отдать матч без борьбы.

Мирра всё равно должна забирать встречу. У неё намного выше темп розыгрыша, лучше приём, больше вариативности и гораздо больше опыта матчей против топ-соперниц. Однако после первого круга с Ферро важно заметить деталь: Мирра выиграла уверенно, но не вынесла соперницу — 6:3, 6:3, то есть ровно 18 геймов. Против более разогретого квалифаера сценарий 6:3, 6:4 или 6:4, 6:3 выглядит вполне рабочим.

Поэтому не берём ни победу Андреевой, ни фору, ни точный счёт. Лучший вариант — тотал больше 17.5 гейма. Для прохода ставки не нужна сенсация и даже не нужен сет от Бассольс-Риберы: достаточно, чтобы испанка удержала по три гейма в каждом сете. При её текущем тонусе и четырёх победах в Париже это выглядит реалистичнее, чем совсем быстрый разгром.

Ставка: тотал больше 17.5 гейма за 1.98.