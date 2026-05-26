Группа В — худшая реклама ЧМ-2026. Смотреть тут не на кого

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится главный футбольный турнир четырёхлетия — чемпионат мира по футболу. Сильнейшие сборные со всей планеты сойдутся на полях трёх стран, чтобы выявить чемпиона.

Команды продолжают подготовку к турниру и оглашают составы, тем временем букмекеры оценивают их шансы на удачное выступление. От кого ждать прорыва, а кто разочарует? Будем разбираться. Сегодня поговорим о группе В, в которую по результатам жеребьёвки попали сборные Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины и Катара.

Прогноз на группу В ЧМ-2026

Впервые в истории в финальной стадии ЧМ-2026 примут участие 48 команд, а всего на турнире будут сыграны рекордные 104 матча в течение 38 дней. Многие ожидают, что игр окажется даже слишком много, из-за чего зрители в какой-то момент потеряют интерес к происходящему. Что ж, скоро увидим.

Честно говоря, группа В кажется лучшей антирекламой нового формата. Довольно сложно объяснить нейтральному зрителю, в честь чего вдруг ему нужно следить за этой вознёй. Интрига? Ну, тогда можно посмотреть чемпионат Финляндии по волейболу среди женщин. На ЧМ-2026 параллельно уйма групп, в которых, по крайней мере, есть гранды. Здесь же — пустота.

Достаточно сказать, что явным фаворитом считается сборная Швейцарии: ставки на победу этой команды в квартете В принимаются с коэффициентом 1.80. Если же она не сможет финишировать на первом месте, зайдёт коэффициент 2.05. Ставку на выход в плей-офф предлагается заключить за 1.08. Между прочим, тренирует команду бывший рулевой «Спартака» Мурат Якин.

Почти весь состав состоит из крепких представителей топ-5 европейских лиг, но не более того. Швейцария — образец крепкого середняка. Если она однозначный фаворит квартета, то это прежде всего намекает на печальный уровень конкуренции. С 1994 года попала на шесть из семи чемпионатов мира. Пять раз вылетела в первом же раунде плей-офф, а в 2010-м не вышла из группы. Пожалуй, 1/8 финала видится потолком и теперь.

У Канады есть атлетизм, скорость и несколько по-настоящему сильных футболистов. Плюс поддержка родных трибун. Для выхода из группы с учётом оппозиции такого добра должно хватить. Для чего-то большего, увы, рановато. Здесь вам не хоккей. На её победу в группе дают 3.50 — сомнительная затея. Мы склоняемся к тотал меньше 5.5 очка за 1.80.

Сборная Боснии и Герцеговины по именам совсем не впечатляет, зато делать своё дело умеет на зависть. Именно она оставила без ЧМ Италию. А в атаке всегда может рассчитывать на Эдина Джеко, который даже в 40 лет способен решить судьбу эпизода. Наличие такого футболиста в сложнейшей ситуации — большое подспорье. На первое место боснийцев дают 5.50, на выход из группы — 1.40.

Сборная Катара — явный аутсайдер. Не пробилась в плей-офф даже на домашнем ЧМ-2022. Стабильно показывает хорошие результаты в своей конфедерации, а вот перенести их на большую арену не удаётся. Выход из группы оценён в 2.80, четвёртое место — в 1.45. Катарцы стараются действовать с мячом, через мелкий пас, но слишком уж много пропускают. Есть подозрение, что для тактически выверенных боснийцев они окажутся крайне удобным оппонентом.

Ставка 1: ИТМ 5.5 очка сборной Канады за 1.80.

Ставка 2: сборная Боснии и Герцеговины выйдет из группы за 1.40.