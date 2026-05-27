Андреева и Хачанов на «Ролан Гаррос»: экспресс на матчи 27 мая 2026 года

Хачанов — Трунгеллити: прогноз и ставка на матч 27 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, обзор, прямой эфир

Алексей Анисимов
Экспресс на матчи «Ролан Гаррос» 27 мая 2026 года
Турнир «Большого шлема» стартовал.

Сегодня, 27 мая, пройдут матчи второго круга ТБШ как среди мужчин, так и среди женщин. Следим за выступлением Мирры Андреевой и Карена Хачанова.

Прогноз на матч Хачанов — Трунгеллити

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 12:00 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Не начался
Марко Трунгеллити
81
Аргентина
Карен Хачанов начал турнир уверенно: в первом круге прошёл Артура Жеа в трёх сетах — 6:3, 7:6, 6:0. Да, второй сет получился нервным, но дальше класс всё равно сказался. Трунгеллити тоже стартовал хорошо — обыграл Кириана Жаке – 6:4, 6:2, 6:2. Плюс аргентинец в этом сезоне на грунте реально ожил: дошёл до финала в Марракеше и стал заметной историей весны.

Однако здесь всё равно слишком большая разница в потолке. Хачанов выше по подаче, мощнее на задней линии и в формате пяти сетов должен постепенно продавливать Трунгеллити физически. При этом брать просто победу Карена нет смысла — коэффициент будет слишком низким. Поэтому оптимально: Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам. То есть нам подходит 3:0 или 3:1.

Прогноз на матч Андреева — Бассольс-Рибера

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
27 мая 2026, среда. 17:30 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Не начался
Марина Бассольс-Рибера
175
Испания
По чистому классу здесь почти нечего обсуждать. Андреева — в топ-10, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, четвертьфиналистка в 2025-м и уже привыкла жить под давлением больших кортов. Первый круг она прошла спокойно: 6:3, 6:3 против Фионы Ферро. Без лишней драмы и без ощущения, что француженка может перевернуть матч.

Бассольс-Рибера приехала в Париж не случайным пассажиром. Она прошла три круга квалификации: 6:2, 6:1 с Алисой Монно, 6:3, 6:2 с Каролиной Плишковой и 7:6, 7:5 с Александрой Саснович. А в первом круге основной сетки спокойно обыграла Эмилиану Аранго — 6:3, 6:4. То есть у испанки уже четыре победы на этих кортах, нормальный игровой ритм и адаптация к покрытию.

Андреева всё равно должна забирать встречу. У неё намного выше темп розыгрыша, лучше приём, больше вариативности и гораздо больше опыта матчей против топ-соперниц. Однако после первого круга с Ферро важно заметить деталь: Мирра выиграла уверенно, но не вынесла соперницу — 6:3, 6:3, то есть ровно 18 геймов. Против более разогретого квалифаера сценарий 6:3, 6:4 или 6:4, 6:3 выглядит вполне рабочим.

  • Ставка 1: Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам в матче с Трунгеллити за 1.64.
  • Ставка 2: тотал больше 17.5 гейма в матче Андреева — Бассольс-Рибера за 1.98.

Общий коэффициент: 1.64 х 1.98 = 3.24.

