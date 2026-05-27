Андреева и Хачанов на «Ролан Гаррос»: экспресс на матчи 27 мая 2026 года

Сегодня, 27 мая, пройдут матчи второго круга ТБШ как среди мужчин, так и среди женщин. Следим за выступлением Мирры Андреевой и Карена Хачанова.

Прогноз на матч Хачанов — Трунгеллити

Карен Хачанов начал турнир уверенно: в первом круге прошёл Артура Жеа в трёх сетах — 6:3, 7:6, 6:0. Да, второй сет получился нервным, но дальше класс всё равно сказался. Трунгеллити тоже стартовал хорошо — обыграл Кириана Жаке – 6:4, 6:2, 6:2. Плюс аргентинец в этом сезоне на грунте реально ожил: дошёл до финала в Марракеше и стал заметной историей весны.

Однако здесь всё равно слишком большая разница в потолке. Хачанов выше по подаче, мощнее на задней линии и в формате пяти сетов должен постепенно продавливать Трунгеллити физически. При этом брать просто победу Карена нет смысла — коэффициент будет слишком низким. Поэтому оптимально: Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам. То есть нам подходит 3:0 или 3:1.

Прогноз на матч Андреева — Бассольс-Рибера

По чистому классу здесь почти нечего обсуждать. Андреева — в топ-10, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, четвертьфиналистка в 2025-м и уже привыкла жить под давлением больших кортов. Первый круг она прошла спокойно: 6:3, 6:3 против Фионы Ферро. Без лишней драмы и без ощущения, что француженка может перевернуть матч.

Бассольс-Рибера приехала в Париж не случайным пассажиром. Она прошла три круга квалификации: 6:2, 6:1 с Алисой Монно, 6:3, 6:2 с Каролиной Плишковой и 7:6, 7:5 с Александрой Саснович. А в первом круге основной сетки спокойно обыграла Эмилиану Аранго — 6:3, 6:4. То есть у испанки уже четыре победы на этих кортах, нормальный игровой ритм и адаптация к покрытию.

Андреева всё равно должна забирать встречу. У неё намного выше темп розыгрыша, лучше приём, больше вариативности и гораздо больше опыта матчей против топ-соперниц. Однако после первого круга с Ферро важно заметить деталь: Мирра выиграла уверенно, но не вынесла соперницу — 6:3, 6:3, то есть ровно 18 геймов. Против более разогретого квалифаера сценарий 6:3, 6:4 или 6:4, 6:3 выглядит вполне рабочим.

Экспресс на матчи «Роллан Гаррос» 27мая 2026 года

Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам в матче с Трунгеллити за 1.64. Ставка 2: тотал больше 17.5 гейма в матче Андреева — Бассольс-Рибера за 1.98.

Общий коэффициент: 1.64 х 1.98 = 3.24.