Финал Лиги конференций и четвёртый матч «Монреаль» — «Каролина» в плей-офф НХЛ

Сегодня, 27 мая, состоится финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано», а в ночь на 28 мая можно будет посмотреть четвёртую встречу серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз».

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»

Всё слишком удобно складывается в пользу «Кристал Пэлас». АПЛ, темп, физика, Оливер Гласнер, уже выигранный за последние два сезона набор трофейных эмоций и полуфинал с «Шахтёром», где лондонцы были хороши. Рынок коэффициентов вторит: английский клуб фаворит, испанцы — лишь история для красивого финального плаката. Вот только это как раз и настораживает.

«Райо» не выглядит командой, которую надо воспринимать через статус андердога. Мадридцы финишировали восьмыми в Ла Лиге: 50 очков, 12 побед, 14 ничьих, 12 поражений. Это не случайный гость еврокубкового финала, а очень крепкая, взрослая команда Иньиго Переса, которой совсем немного не хватило до еврокубков через чемпионат. У «Кристал Пэлас» при этом в АПЛ — 15-е место, то есть никакой пропасти между клубами нет, оба середняки.

Поэтому альтернативный взгляд такой: «Пэлас» действительно опаснее в открытом футболе, но финал в Лейпциге не обязан стать таковым. Если «Райо» выдержит стартовый темп, заберёт куски владения и заставит англичан чаще атаковать позиционно, то те быстро потеряют комфорт. Ждём вязкий матч, 1:1 в основное время и шанс испанцев в дополнительное время или серии пенальти. Победитель Лиги конференций получает место в Лиге Европы, и для «Райо» это слишком большая историческая возможность.

Прогноз на матч «Монреаль» — «Каролина»

Серия получилась живой с самого начала. «Монреаль» забрал первый матч на выезде со счётом 6:2, воспользовавшись паузой «Каролины» после двух сухих серий. Затем «Харрикейнз» ответили победой 3:2 в овертайме – 1-1. Тут-то всё и закрутилось.

По общему раскладу «Каролина» всё равно выглядит более системной командой: у неё глубина, сильный форчек, качественная оборона и опытный Андерсен. Но «Монреаль» дома не тот соперник, против которого хочется брать чистую победу гостей в экспресс. У канадцев хватает скорости, эмоций, качественных спецбригад и игроков, которые могут вскрыть даже такую плотную систему.

Поэтому здесь лучше играть не исход, а голы. Первые матчи серии уже показали, что «Монреаль» может разогнать темп, а «Каролина» после первой встречи стала агрессивнее в форчеке. Для экспресса самый нормальный вариант — тотал больше 5.5 шайбы.

Экспресс на спорт 27 мая 2026 года

Ставка 1: ничья в основное время в финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» за 3.45.

ничья в основное время в финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» за 3.45. Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Монреаль» — «Каролина» за 1.77.

Общий коэффициент: 3.45 х 1.77 = 6.10.