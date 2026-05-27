Египет — Россия. Сборная Испании не смогла. А что Карпин?

28 мая состоится товарищеский матч Египет — Россия. Игра пройдёт в Александрии на стадионе «Борг Эль Араб». Стартовый свисток запланирован на 13:00 мск.

Коэффициенты на матч Египет — Россия 28 мая 2026 года

Букмекеры отдают минимальное преимущество подопечным Валерия Карпина. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 2.63. Победа Египта оценивается коэффициентом 2.79. Ничейный исход можно найти в линии за 3.28.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на товарищеский матч Египет — Россия

Обе команды провели в 2026 году по два товарищеских матча. Дело было во время предыдущей международной паузы, то есть около двух месяцев назад. Что любопытно, итог одинаковый. Хотя условия и соперники, разумеется, различаются. Сборная Египта разгромила Саудовскую Аравию со счётом 4:0, после чего разошлась миром с Испанией. Обошлось без голов. Ничего себе, правда?

Соперник, естественно, имел подавляющее преимущество. Мячом владел от начала до конца, создавал достаточно, бил много. Но ведь не забил! Хотя египтяне под конец встречи даже остались вдесятером: на 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил Хамди Фати. И ничего — выстояли.

Сборная России тем временем сражалась с командами Никарагуа и Мали. Вы уже наверняка забыли, но мы напомним: победили со счётом 3:1 в первом случае и тоже обошлись без голов во втором. Запрягали долго, создавали немного, однако практику получили — уже дело. Справедливости ради, впереди задачка посложнее. Во-первых, Египет попал на ЧМ-2026. Раз уж мы так ругали РФС при сомнительных соперниках, было бы честно похвалить сейчас. Дорогого стоит.

Во-вторых, состав ожидается не абы какой. Тут важен контекст. Смотрите: Мо Салах попал в расширенную заявку сборной Египта на ЧМ-2026 и может сыграть с Россией. Форвард получил травму подколенного сухожилия, из-за чего пропустил несколько матчей «Ливерпуля» на финише сезона. Ходили слухи, что из-за травмы он рискует не попасть на ЧМ-2026. Но нет — обошлось. Остальные тоже здесь, рвутся в бой.

И главное. Окончательный состав сборной Египта будет объявлен как раз после игры с Россией. Конечно, хозяева наверняка сейчас находятся под нагрузками. В конце концов, ЧМ впереди. Однако это повлияет скорее на атаку, чем на защиту. Аргументов в их пользу гораздо больше, а букмекеры даже отдают россиянам кое-какое преимущество. Согласиться не выходит.

Загибаем пальцы: играем в Александрии, условия непривычные, наши футболисты уже закончили сезон, а соперники стремятся показать тренеру, что достойны большего. Попасть в заявку, попасть в основу, стать одними из первых кандидатов на усиление игры после перерыва. Если учесть трудности подопечных Валерия Карпина с созиданием, напрашивается ИТМ 1 гола сборной России за 2.35. Испанцы дома не смогли, а наши забьют дважды в Александрии? Сомнительно. Хотя ошибиться будет приятно.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной России за 2.35.