Последний танец Неймара. Не ждите от сборной Бразилии блеска на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.

Из групп в плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждого квартета, а также восемь лучших команд из 12 занявших третьи места. Таким образом, в играх на вылет примут участие 32 сборные. Со стадии 1/16 финала они будут выявлять лучшего по олимпийской системе.

Прикидываем расклады в группе С. По результатам жеребьёвки в неё попали сборные Бразилии, Марокко, Шотландии и Гаити.

Прогноз на группу С ЧМ-2026

Если смотреть на состав квартетов А и В без слёз сложно, то тут всё гораздо интереснее. Нет, сборные Шотландии с Гаити вряд ли вызывают сильные эмоции у нейтральных любителей футбола. А вот Бразилия всегда привлекает повышенный интерес. Естественно, она идёт безоговорочным фаворитом группы С.

Достаточно сказать, что даже на первое место пятикратных чемпионов мира предлагается поставить лишь с коэффициентом 1.22. А уж ставки на попадание в плей-офф делать и вовсе бесполезно, они идут за 1.01. Более-менее любопытно выглядят два варианта. Первый — бразильцы не выиграют группу за 4.50. Второй — тотал меньше 7.5 очка за 1.60. Тут уж всё зависит от того, как сильно вы любите рисковать.

Разумеется, всё внимание в последние месяцы было приковано к Неймару. Тот всё же попал в состав на чемпионат мира. Главный тренер Карло Анчелотти при объявлении назвал его имя четвёртым с конца, вызвав бурную реакцию у болельщиков. Если верить инсайдерам, опытный тренер выставил футболисту серьёзные требования и потребовал дисциплины. Тот, как водится, немедленно расплакался. Разумеется, от счастья.

Не успели в Бразилии порадоваться промежуточному хеппи-энду, как стало ясно: Неймар получил повреждение перед стартом подготовки сборной к ЧМ-2026. Место в заявке никуда не денется, однако звонок тревожный. Как минимум выпадением из тренировочного процесса и пропуском контрольных встреч. Набору формы точно не способствует.

Спешить Бразилии некуда — и это главный аргумент в пользу соперников. Турнир длится пять недель, формат даёт возможность выйти в плей-офф на голом мастерстве. Форсировать подготовку, чтобы встать где-нибудь в 1/8 финала нет ни малейшего смысла. Предполагаем, что на групповом этапе команда будет выглядеть тяжеловато.

Команда Гаити, пожалуй, слишком уж сильно отстаёт. А вот неуступчивая сборная Шотландии и в особенности резко добавившие марокканцы вполне способны зацепиться за очки. Сборная Марокко, между прочим, на ЧМ-2022 в Катаре до полуфинала добралась. Потому максимально возможных девяти очков от фаворита тут не ждём.

Состав у представителей Африки в самом деле солидный. Уровень амбиций внушительный, а букмекеры отдают им вторую строчку в группе (1.95). На победу в квартете выставлен коэффициент 6.50, а вот выход в плей-офф сомнений не вызывает: 1.11.

Чуть ли не главное опасение — карма за кабинетную победу в недавнем Кубке Африки, после которой многие нейтральные болельщики от «атласских львов» отвернулись. В остальном это крепкий коллектив: не на полуфинал, конечно, но как минимум одну стадию плей-офф преодолеть однозначно способен.

Сборная Шотландии в табели о рангах прочно занимает третье место: на победу в группе дают 13.0. Марокко по подбору исполнителей заметно уступают, Бразилии — и подавно. В то же время одна линия полузащиты Мактоминей — Макгинн — Фергюсон дорогого стоит, да и Эндрю Робертсон с Че Адамсом никуда не делись. Для уверенной победы над гаитянами должно хватить. В остальном рассчитывают прежде всего на организованность и оборону. Хороший повод рассмотреть ИТМ 4.5 пропущенного мяча на групповом этапе за 2.00.

Не будем делать вид, что многое знаем о сборной Гаити. А то, что знаем, впечатления не производит. Ярко, необычно, наверняка сумеют запомниться. Если ещё и разживутся очками — вообще замечательно. В остальном положение очевидно: явный аутсайдер квартета. 100.0 на первое место, 12.0 на выход из группы. Коэффициенты говорят сами за себя.

Ставка 1: ИТМ 7.5 очка сборной Бразилии за 1.60.

Ставка 2: ИТМ 4.5 пропущенного гола сборной Шотландии за 2.00.