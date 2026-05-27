Почеттино или Монтелла? Сборные США и Турции сойдутся в группе

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трёх странах — Канаде, США и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Он станет историческим: впервые в турнире примут участие аж 48 команд.

В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших из 12 занявших третьи места. В играх на вылет примут участие 32 команды. Со стадии 1/16 финала они будут выявлять лучшего по олимпийской системе.

Прикидываем расклады в группе D. По результатам жеребьёвки в неё попали сборные США, Турции, Парагвая и Австралии.

Прогноз на группу D ЧМ-2026

Одна из самых ровных групп чемпионата мира. Достаточно сказать, что разброс коэффициентов на победу каждого участника находится в диапазоне с 2.50 по 8.00. Никаких 100.0 нет и близко, выстрелить способен каждый. На таком фоне на первый план выходят мелочи и детали. А ещё, разумеется, работа тренеров.

Тут у сборных США и Турции есть козыри. Хозяев чемпионата в бой поведёт лично Маурисио Почеттино. Возможно, во многом благодаря этому «звёздно-полосатые» считаются фаворитами квартета. Ставки на первую строчку после трёх туров принимаются за 2.50. Если же команда займёт любое другое место, зайдёт коэффициент 1.55.

Честно говоря, возникает желание сыграть против линии. Состав у сборной США крепкий, но не более того. Несколько видных даже по меркам европейского футбола игроков, сильный тренер и поддержка болельщиков. Дальше наступают нюансы. Во-первых, Почеттино зарекомендовал себя именно как клубный тренер. А это совсем другое дело.

Во-вторых, есть подозрение, что давление трибун рискует пойти в минус. Чемпионат мира в США старательно раскручивали, подавляющее большинство футболистов к подобному вниманию не привыкли. А группа слишком уж ровная. Разок оступишься — и готово. Для выхода в плей-офф есть всё необходимое, а вот остаться без первого места проще простого. Если любите рисковать, рассмотрите вторую строчку в квартете за 3.40.

Следом идёт сборная Турции: на её победу в группе дают 2.90. Здесь тоже есть именитый тренер, хотя с клубами у Винченцо Монтеллы довольно давно не было успехов. Может, переломит ситуацию в национальной команде? Индивидуального мастерства предостаточно. Йылдыз, Гюлер, Актюркоглу, Чалханоглу, Кабак — знакомых имён хватает в любой линии, включая несколько легитимных звёзд мирового уровня.

Как и положено при таком раскладе, основные вопросы вызывает баланс. Создавать моменты из ничего и забивать тут есть кому. С надёжностью, основательностью и дисциплиной хуже. А Парагвай с Австралией знают толк в оборонительном футболе, уверенно чувствуют себя в единоборствах. ИТБ 2.5 пропущенного гола за 1.60 напрашиваются.

Тройку замыкает сборная Парагвая: шансы на первое место в группе выражены коэффициентом 5.00. Созидать представителям Южной Америки сложно, зато их оборону боялись даже чеченцы. Пропускают в час по чайной ложке, сушат игру, караулят возможности. С позиции силы мало кого одолеют, зато любого оппонента заставят страдать. Порой на крупных турнирах обладатели подобных характеристик заходят далеко.

Наконец, аутсайдером считается сборная Австралии. Коэффициент на первое место составляет 8.00. Физически крепкий, боевитый коллектив. Правда, чистого таланта не хватает. На уровне отборочной стадии вынуждены много действовать первым номером, но при серьёзном сопротивлении отталкиваются от соперника. Ещё один крепкий орешек: многое решат стандарты, реализация и вратари. Уймы моментов ждать не приходится.

Ставка 1: сборная США займёт второе место за 3.40.

Ставка 2: ИТБ 2.5 пропущенного гола Турции за 1.60.