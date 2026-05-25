«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: кто проводит тренера победой?

27 мая состоится финал третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций. В нём сыграют английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Игра пройдёт в немецком Лейпциге и начнётся в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» (27.05.2026)

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» в основное время можно с коэффициентом 1.95. Успех «Райо Вальекано» оценивают котировкой 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

На победу англичан с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку за 1.48. Вероятность итогового успеха «Райо» оценили в 2.70.

Аналитики не уверены в высокой результативности финального матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Как шли команды к финалу?

«Кристал Пэлас» в плей-офф обыграл кипрский АЕК (0:0, 2:1), итальянскую «Фиорентину» (3:0, 1:2) и украинский «Шахтёр» (3:1, 2:1).

«Райо Вальекано» на пути к финалу прошёл турецкий «Самсунспор» (3:1, 0:1), греческий АЕК Марко Николича (3:0, 1:3) и французский «Страсбург» (1:0, 1:0).

Чего ждать от финала Лиги конференций?

Важная история для обеих команд. По сути, и те и другие завершают цикл, определённую эпоху. «Кристал Пэлас» сверкнул в прошлом году, однако дальнейшего развития проект не получил. Лидеров продали, реинвестирование в состав получилось слабеньким. Впрочем, в АПЛ всё было неплохо — не вылетели по крайней мере, как «Вест Хэм». Спокойно держались в середине таблицы.

Другое дело, что главный тренер Оливер Гласнер, конечно, хотел большего. Поэтому и решил уйти. Но уходить можно по-разному. С трофеем, конечно, было бы очень красиво.

Чем-то похожа ситуация и у «Райо Вальекано». Звёзд с неба клуб не хватает, держится в серединке таблицы Ла Лиги. В нынешнем сезоне, правда, долго висели в опасной зоне, но там побывали добрых две трети клубов чемпионата. Завершили в итоге восьмыми, чуть-чуть не дотянули до зоны еврокубков. Более чем достойно. Неудивительно, что Иньиго Перес тоже собрался на повышение. Официально об этом пока не заявляли, но все же в курсе — его ждёт «Вильярреал». Больше возможностей, сильнее игроки. Тренер должен расти.

Чего ждать в этом матче? Конечно, англичане — фавориты. Бюджеты команд несравнимы, игроки у «Пэлас» выше классом. Опыта тоже будет побольше, да и Оливер Гласнер уже выигрывал еврокубок, ещё и более статусный — Лигу Европы.

Что противопоставит этому «Райо»? Дисциплину, плотную борьбу на всех участках поля. К тому же испанцы любят и умеют играть с более сильными соперниками. Если взять их встречи с топ-5 Ла Лиги в этом сезоне — здесь всего четыре поражения в 10 встречах. И три из них — минимальные. Были ничьи и с «Барселоной», и «Реалом». В общем, эту команду не испугать.

В плане результативности вряд ли стоит ждать какой-то голевой феерии. Цена ошибки слишком высока, да и уровень команд в целом сопоставим. Финалы редко бывают результативными, хотя «ПСЖ» и «Астон Вилла» с этим не согласны. Однако здесь на поле выйдут другие ребята.