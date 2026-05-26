Лига чемпионов сезон-2025/2026, финал, ПСЖ — Арсенал, чего ждать, кто фаворит, ставки и коэффициенты

Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Пётр Кондаков
У кого же будет чемпионский дубль?

30 мая состоится последний матч клубного сезона-2025/2026 — финал главного по статусу еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (30.05.2026)

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Арсенала» оценивают котировкой 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

На победу команды Луиса Энрике с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку за 1.70. Вероятность итогового успеха «канониров» оценили в 2.20.

Аналитики не уверены в высокой результативности финального матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Как шли команды к финалу?

«ПСЖ» начал путь в плей-офф с 1/16 финала, где обыграл «Монако» (3:2, 2:2). Далее команда Луиса Энрике прошла «Челси» (5:2, 3:0), «Ливерпуль» (2:0, 2:0) и «Баварию» (5:4, 1:1).

«Арсенал» на пути к финалу оказался сильнее «Байера» (1:1, 2:0), «Спортинга» (1:0, 0:0) и «Атлетико» (1:1, 1:0).

Чего ждать от финала Лиги чемпионов?

И те и другие в этом сезоне выиграли свои внутренние чемпионаты. И если для «ПСЖ» победа в Лиге 1 — рутина, то для «Арсенала» — настоящая веха. На минуточку, предыдущее чемпионство в АПЛ у лондонцев было 22 года назад. С другой стороны, парижане могут заложить династию, ведь они — действующие победители Лиги чемпионов.

Как будет действовать «Арсенал» — понятно. Достаточно прагматично, строго, пытаясь использовать свои моменты, благо, что в группе атаки достаточно класса и таланта. «ПСЖ» же в этом сезоне проявляет себя настоящим хамелеоном. Посмотрите на встречи с «Баварией» — развесёлая первая игра и максимально застёгнутая, что называется, на все пуговицы, вторая. Так что подстраиваться под соперника и даже «парковать автобус» при необходимости «ПСЖ» готов. Впереди же эта команда свои шансы обязательно находит — таланта здесь ещё и побольше, чем у соперника.

Если говорить о фаворите, то, наверное, некоторое превосходство всё-таки будет у парижан. Всё же они потратили не так и много эмоций в последние недели. Чемпионство во Франции — это приятно, но это обязательная нагрузка перед главным матчем сезона. А вот «Арсенал» выплеснулся в гонке с «Манчестер Сити». Даже не физически, здесь времени было достаточно, а эмоционально. За пару недель перезагрузиться и настроиться будет сложно, хотя победа в АПЛ может и придать команде сил.

Что касается результативности, то вряд ли мы увидим много голов. «Канониры» себе изменять не будут, а парижане подстроятся. Разве что ранний забитый мяч может сделать эту встречу более открытой. Разгрома годичной давности точно ждать не стоит, велика вероятность, что всё решит один точный удар.

Все новости RSS

