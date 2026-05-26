Никакого открытого футбола! Чего ждать от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

30 мая состоится последний матч клубного сезона-2025/2026 — финал главного по статусу еврокубка — Лиги чемпионов. В нём сыграют «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» (30.05.2026)

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех «Арсенала» оценивают котировкой 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

На победу команды Луиса Энрике с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку за 1.70. Вероятность итогового успеха «канониров» оценили в 2.20.

Аналитики не уверены в высокой результативности финального матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Как шли команды к финалу?

«ПСЖ» начал путь в плей-офф с 1/16 финала, где обыграл «Монако» (3:2, 2:2). Далее команда Луиса Энрике прошла «Челси» (5:2, 3:0), «Ливерпуль» (2:0, 2:0) и «Баварию» (5:4, 1:1).

«Арсенал» на пути к финалу оказался сильнее «Байера» (1:1, 2:0), «Спортинга» (1:0, 0:0) и «Атлетико» (1:1, 1:0).

Чего ждать от финала Лиги чемпионов?

И те и другие в этом сезоне выиграли свои внутренние чемпионаты. И если для «ПСЖ» победа в Лиге 1 — рутина, то для «Арсенала» — настоящая веха. На минуточку, предыдущее чемпионство в АПЛ у лондонцев было 22 года назад. С другой стороны, парижане могут заложить династию, ведь они — действующие победители Лиги чемпионов.

Как будет действовать «Арсенал» — понятно. Достаточно прагматично, строго, пытаясь использовать свои моменты, благо, что в группе атаки достаточно класса и таланта. «ПСЖ» же в этом сезоне проявляет себя настоящим хамелеоном. Посмотрите на встречи с «Баварией» — развесёлая первая игра и максимально застёгнутая, что называется, на все пуговицы, вторая. Так что подстраиваться под соперника и даже «парковать автобус» при необходимости «ПСЖ» готов. Впереди же эта команда свои шансы обязательно находит — таланта здесь ещё и побольше, чем у соперника.

Если говорить о фаворите, то, наверное, некоторое превосходство всё-таки будет у парижан. Всё же они потратили не так и много эмоций в последние недели. Чемпионство во Франции — это приятно, но это обязательная нагрузка перед главным матчем сезона. А вот «Арсенал» выплеснулся в гонке с «Манчестер Сити». Даже не физически, здесь времени было достаточно, а эмоционально. За пару недель перезагрузиться и настроиться будет сложно, хотя победа в АПЛ может и придать команде сил.

Что касается результативности, то вряд ли мы увидим много голов. «Канониры» себе изменять не будут, а парижане подстроятся. Разве что ранний забитый мяч может сделать эту встречу более открытой. Разгрома годичной давности точно ждать не стоит, велика вероятность, что всё решит один точный удар.