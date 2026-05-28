Сборная России против Салаха, а Лопетеги — перед ЧМ-2026

Ещё немного — и стартует чемпионат мира по футболу. Национальные сборные начинают подготовку и проводят товарищеские встречи. Сегодня, 28 мая, следим за матчами Египет — Россия и Ирландия — Катар.

Прогноз на матч Египет — Россия

Для Египта это не просто контрольная игра. Команда Хоссама Хассана находится на финальном этапе подготовки к ЧМ-2026. После матча с Россией египтяне должны сократить заявку до финального формата, а затем сыграть ещё один крупный спарринг с Бразилией. В заявке — Мохамед Салах, Омар Мармуш, Трезеге, Имам Ашур, Ахмед Зизо, Мохамед Абдель Монем. Состав отнюдь не для галочки, а максимально приближенный к боевому.

Для России матч тоже интересный. Соперник — участник чемпионата мира, игра в Каире, непривычные условия и высокий уровень индивидуального мастерства в атаке оппонента. У Карпина при этом достаточно сильная группа созидания: Головин, Алексей и Антон Миранчуки, Глушенков, Батраков, Обляков, Тюкавин. То есть российская команда поедет не просто отбиваться и играть на 0:0.

РФС объявил расширенный и довольно атакующий состав на майско-июньские товарищеские матчи, футболисты должны найти свои моменты. А Египет дома, с Салахом и Мармушем, точно способен забить. На наш взгляд, наиболее логичный вариант — обе забьют.

Прогноз на матч Ирландия — Катар

На первый взгляд, здесь хочется взять победу Ирландии. Матч в Дублине, «Авива», своя публика, европейская сборная против не самого именитого Катара — всё вроде бы понятно. Но если копнуть глубже, история уже не такая простая. Ирландия подходит к игре с обновлённой заявкой: из-за травм выбыли некоторые значимые футболисты. При этом часть игроков доступна только на матч с Катаром, часть — только на следующую игру с Канадой.

Да, в составе остаются Келлехер, Коллинз, Коулман, О’Ши, О’Брайен, Скэйлз и другие — короче, нормальный набор для домашнего товарищеского матча. Но это всё равно не позволит с первых минут разносить соперника. Скорее всего, будет контроль, давление со стандартов, много борьбы и постепенный поиск темпа.

Катар, наоборот, находится в режиме финальной подготовки к чемпионату мира. Лопетеги сократил предварительный список до 28 игроков, и в заявке остались ключевые фигуры. То есть для Катара это не туристический спарринг, а один из последних матчей перед финальным объявлением состава и перед стартом мундиаля в Америке.

Здесь слишком много факторов в пользу осторожного, вязкого сценария: товарищеский статус, кадровые изменения у хозяев, мотивация не развалиться перед ЧМ и достаточно опытная структура у гостей. Здесь лучше взять тотал меньше 2.5 гола.

Экспресс на товарищеские матчи 28 мая 2026 года

Ставка 1: обе забьют в матче Египет — Россия за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче Ирландия — Катар за 1.68.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.68 = 2.94.