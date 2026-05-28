Верните 2018 год! Прогноз на матч Египет — Россия 28 мая 2026 года

На домашнем ЧМ россияне обыграли египтян со счётом 3:1. Теперь — не проиграть бы.

28 мая состоится товарищеский матч Египет — Россия. Игра пройдёт на Каирском международном стадионе в Каире (Египет). Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Египет — Россия 28 мая 2026 года

Букмекеры отдают едва заметное предпочтение россиянам. Сделать ставку на победу России предлагается с коэффициентом 2.63, в то время как победа Египта оценивается коэффициентом 2.79. Ничейный исход можно найти в линии за 3.28.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на товарищеский матч Египет — Россия 28 мая 2026 года

Встреча состоится в Каире и начнётся в 21:00 мск. Удобное вечернее время, большой стадион, сборная России наконец-то получает соперника совсем другого уровня. Не условный спарринг ради галочки, а выезд к участнику чемпионата мира. В прошлый раз соперники встречались на ЧМ-2018 в России и хозяева победили со счётом 3:1. Посмотрим, что изменилось.

Вообще, любопытные вещи творятся: букмекеры чуть больше верят в команду Валерия Карпина, хотя матч пройдёт в Египте, а хозяева как раз выходят на финальный этап подготовки к ЧМ-2026. После игры с Россией египтяне должны определиться с окончательной заявкой, а затем отправятся в США. То есть это не просто товарищеская встреча, а последняя домашняя проверка перед большим турниром.

И состав у Египта соответствующий. В предварительной заявке есть Мохамед Салах, Омар Мармуш, Махмуд Трезеге, Ахмед Зизо, Ибрагим Адель, Мохамед Абдель Монем и другие важные фигуры. Да, это не гарантия идеального темпа с первых минут, но уровень атаки понятен. У хозяев достаточно игроков, которые могут решить эпизод даже без тотального давления и поддержки.

Россия тоже едет не экспериментальным набором. В списке — Головин, Алексей и Антон Миранчуки, Глушенков, Батраков, Обляков, Кисляк, Тюкавин, Воробьёв. По именам всё солидно, особенно для товарищеского матча. Но есть нюанс: последние годы сборная живёт в режиме спаррингов, а не полноценного турнирного сопротивления, и Египет — совсем не та история, где можно рассчитывать на спокойствие.

Следующий момент: мотивация. Для Египта это витрина перед ЧМ, домашние трибуны и шанс закрыть подготовку без лишней нервотрёпки. Для России — хороший раздражитель, но всё-таки конец сезона, перелёт, жара, непривычная атмосфера. Так что победа Египта с нулевой форой напрашивается сама собой. Если хозяева выиграют — ставка сыграет. Если матч упрётся в ничью — будет возврат. А вот поражение египтян в сегодняшнем контексте кажется менее вероятным сценарием.

Ставка: победа Египта с нулевой форой за 1.95.