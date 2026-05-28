Сборная Германии на ЧМ-2026: Нойер против сенсационного Дика Адвоката и других

Лето 2026 года пройдёт под знаком чемпионата мира по футболу. С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится главный спортивный турнир четырёхлетия. Сильнейшие сборные со всей планеты сойдутся на полях трёх стран.

Команды продолжают подготовку к турниру и публикуют составы, а букмекеры оценивают их шансы на удачное выступление. Самое время понять, чего ждать от отдельных участников. Сегодня поговорим о группе Е, в которой собрались сборные Германии, Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао.

Прогноз на группу Е ЧМ-2026

Явным фаворитом квартета считается сборная Германии. Ставки на первое место в исполнении бундестим принимаются с коэффициентом 1.38, то есть в случае успеха с 1000 рублей выигрыш составит 1380 рублей. Выход немцев в плей-офф вовсе идёт за 1.01. Если же произойдёт сенсация и фаворит займёт место со второго по четвёртое, сыграет коэффициент 3.10.

Шума вокруг подопечных Юлиана Нагельсмана хватает. Заявка на мундиаль вызвала колоссальное число негативных отзывов. Дело не в классических ситуациях, когда из нескольких сопоставимых футболистов кого-то взяли, а кого-то нет. Без них, естественно, не могло обойтись. А вот молодёжи могло быть побольше.

Но всех волнует Мануэль Нойер! 40-летний вратарь завершил международную карьеру, далеко не всегда выходил на поле в минувшем сезоне, да и в Лиге чемпионов в решающий момент не выручил. Тренер же совсем недавно говорил, что основным голкипером на ЧМ-2026 будет Оливер Бауман: тот великолепно проявил себя в «Хоффенхайме» и был надёжен в отборочном цикле.

И что же? Нойер попал в заявку, причём именно в статусе первого номера! Наверное, лидеры сборной будут рады. Только атмосфера вокруг команды резко накалилась, а внутри после такого может начаться раскол. В общем, имеет смысл рассмотреть ТМ 6.5 очка Германии за 2.40.

Следом расположилась команда Эквадора. Первая строчка представителей Южной Америки оценивается в 5.00, выход из группы — в 1.15. Если же выйти в плей-офф не удастся, зайдёт коэффициент 5.70. Они едут на мундиаль в пятый раз. Состав бодрый, а в отборе вовсе заняли второе место! Впрочем, делайте скидку на удивительную плотность: разница между второй строчкой и шестой в КОНМЕБОЛ составила одно очко. Эквадорцы пропустили меньше всех — всего пять раз. И забивали очень мало, но надёжная оборона — ключ к выходу из группы. А там уж как пойдёт.

Чуть ниже оценены шансы сборной Кот-д’Ивуара. Здесь первое место в квартете доступно за 8.00, а попадание в плей-офф — за 1.25. Наличие явного аутсайдера позволяет рассчитывать на хорошую разницу забитых и пропущенных мячей. Остаётся зацепиться в одном из оставшихся матчей — и дело сделано.

Конечно, назвать состав сбалансированным сложно. И всё же несколько ярких футболистов имеются: Франк Кессье, Элье Ваи, Амад Диалло, Секо Фофана, Ян Диоманд, Эван Н’Дика. Как видно, основная мощь сосредоточена в середине поля и группе атаки, а вот с обороной ситуация обстоит похуже.

Мы бы выбирали между попаданием ивуарийцев в топ-2 за 2.60 и ТБ 3.5 очка за 1.50. Явный аутсайдер есть, зацепиться с Эквадором однозначно по силам, а Германия в последние годы редко блещет на групповом этапе. Победа и ничья видятся задачей-минимум. Индивидуально мощные футболисты в группе атаки позволяют рассчитывать на большее.

Сборная Кюрасао — это экзотика, особая культура и Дик Адвокат. Вечно уходящий на пенсию и возвращающийся тренер снова в деле. Ему в помощь огромное количество натурализованных футболистов. Справедливости ради, отставание в индивидуальном мастерстве всё равно чрезмерное. Достаточно сказать, что на их победу в группе дают аж 150.0. Один из худших показателей среди всех 48 участников.

Даже выход в плей-офф идёт за 10.0. В то же время имеет смысл рискнуть и заиграть ТБ 0.5 очка за 2.15. Расклад простой: в одной игре может произойти что угодно, оборона у команды сравнительно неплохая, а с позиционным нападением Эквадор и Кот-д’Ивуар порой испытывают сложности. Мало ли что.

Ставка 1: тотал меньше 6.5 очка Германии за 2.40.

Ставка 2: Кот-д’Ивуар попадёт в топ-2 за 2.60.

Ставка 3: тотал больше 0.5 очка Кюрасао за 2.15.