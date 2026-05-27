Канада, Швейцария или будет сенсация? Кто выиграет ЧМ-2026 по хоккею?

На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Он получился очень неожиданным. Те же сборные Швеции и США едва успели заскочить в плей-офф, а мимо матчей на вылет пролетели Словакия и Германия. Но кто же выиграет ЧМ-2026? Это давайте решать вместе. Выбираем фаворита турнира перед стартами матчей на вылет!
Канада — коэффициент 2.20
По таланту и классу эта команда, конечно, вне конкуренции. Групповой этап прошли спокойно и уверенно. Где-то позволяли себе расслабиться, но в итоге обыграли всех. Кросби, Селебрини, Таварес — таких звёзд нет ни у кого. Поэтому неудивительно, что букмекеры ставят «кленовых» явными фаворитами. Но один неудачный матч — и всё перечёркнуто, поэтому расслабляться канадцам нельзя. В четвертьфинале отличный раздражитель в виде сборной США. Боль за поражение в финале Олимпиады ещё наверняка не утихла.
Финляндия — коэффициент 5.00
Тоже очень хороши, особенно первое звено во главе с Александром Барковым. Другой вопрос, что если соперники лидеров закрывают, у команды Суоми начнутся проблемы. Тем не менее, в группе проиграли только хозяевам. В четвертьфинале встретятся с неудобными чехами, этот матч многое расскажет о перспективах финнов.
Швейцария — коэффициент 4.00
Для хозяев чемпионата этот турнир — пожалуй, наилучший шанс взять золотые медали за долгие годы. Домашние трибуны, все звёзды в деле, игра ладится — даже про увольнение тренера Патрика Фигера особо не вспоминают. В группе прошлись катком по всем соперникам. Но чем дальше, тем выше будет давление. Справятся ли швейцарцы? Тем более, что в 1/4 играть со Швецией.
Швеция — коэффициент 12.00
Мы привыкли, что шведы хороши в группе, а потом проваливаются в плей-офф. На этот раз они и на предварительном этапе смотрелись откровенно вяло. Заскочили в последний вагон после победы над Словакией. Надо сказать, эту игру провели неплохо. Может быть, тренд сломлен? Правда, играть будут против хозяев. Если пройдут их — это будет огромный заряд уверенности для команды.
Норвегия — коэффициент 50.00
Главное открытие чемпионата мира. Затащили Канаду в овертайм, обыграли Чехию и Швецию, Действуют не слишком мастеровито, но плотно, не дают соперникам продохнуть. В награду — сборная Латвии в четвертьфинале. Эксперты совсем не верят в Норвегию, но вдруг сказка продолжится? Уж в первом матче плей-офф их шансы точно не меньше 50%.
Чехия — коэффициент 15.00
В группе заняли третье место, особенно ничем не запомнились. Проиграли Норвегии — открытию турнира, и Канаде, что не мудрено. Но обыграли Швецию и Словакию, а это о чём-то уже говорит. Финляндия, конечно, фаворит четвертьфинала, но чехам куда комфортнее в роли аутсайдера.
США — коэффициент 20.00
Молодой состав американцев до плей-офф добрался, но выглядел слабовато. Проиграли Норвегии и Латвии, ничего не показали со Швейцарией. По сути, билет в топ-8 принесла натужная победа над Германией по буллитам. Очевидно, что американцы явные аутсайдеры матча с Канадой. Ну так на них ничего и не давит! Определённый класс у этих парней есть, так что если поймают кураж, могут и удивить.
Латвия — коэффициент 50.00
Не блистали на групповом этапе, но выиграли все ключевые матчи — у США, Германии и аутсайдеров группы. Порядок бьёт класс — это про команду Хариса Витолиньша. А ещё жребий сложился так, что в четвертьфинале у Латвии Норвегия. Побеждай — и до медалей всего шаг!