Хоккей, ЧМ-2026, рейтинг, кто выиграет, Канада, Швейцария, Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия, Латвия, США

Канада, Швейцария или будет сенсация? Кто выиграет ЧМ-2026 по хоккею?
Пётр Кондаков
Кто выиграет ЧМ-2026 по хоккею?
На групповом этапе неожиданностей хватало. Как будет в плей-офф?

На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Он получился очень неожиданным. Те же сборные Швеции и США едва успели заскочить в плей-офф, а мимо матчей на вылет пролетели Словакия и Германия. Но кто же выиграет ЧМ-2026? Это давайте решать вместе. Выбираем фаворита турнира перед стартами матчей на вылет!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет ЧМ-2026?
Фото: Anthony Anex/AP Photo/ТАСС
1 место

Канада — коэффициент 2.20

По таланту и классу эта команда, конечно, вне конкуренции. Групповой этап прошли спокойно и уверенно. Где-то позволяли себе расслабиться, но в итоге обыграли всех. Кросби, Селебрини, Таварес — таких звёзд нет ни у кого. Поэтому неудивительно, что букмекеры ставят «кленовых» явными фаворитами. Но один неудачный матч — и всё перечёркнуто, поэтому расслабляться канадцам нельзя. В четвертьфинале отличный раздражитель в виде сборной США. Боль за поражение в финале Олимпиады ещё наверняка не утихла.

Фото: Andreas Becker/AP Photo/ТАСС
2 место

Финляндия — коэффициент 5.00

Тоже очень хороши, особенно первое звено во главе с Александром Барковым. Другой вопрос, что если соперники лидеров закрывают, у команды Суоми начнутся проблемы. Тем не менее, в группе проиграли только хозяевам. В четвертьфинале встретятся с неудобными чехами, этот матч многое расскажет о перспективах финнов.

Фото: Alessandro della Valle/AP Photo/ТАСС
3 место

Швейцария — коэффициент 4.00

Для хозяев чемпионата этот турнир — пожалуй, наилучший шанс взять золотые медали за долгие годы. Домашние трибуны, все звёзды в деле, игра ладится — даже про увольнение тренера Патрика Фигера особо не вспоминают. В группе прошлись катком по всем соперникам. Но чем дальше, тем выше будет давление. Справятся ли швейцарцы? Тем более, что в 1/4 играть со Швецией.

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС
4 место

Швеция — коэффициент 12.00

Мы привыкли, что шведы хороши в группе, а потом проваливаются в плей-офф. На этот раз они и на предварительном этапе смотрелись откровенно вяло. Заскочили в последний вагон после победы над Словакией. Надо сказать, эту игру провели неплохо. Может быть, тренд сломлен? Правда, играть будут против хозяев. Если пройдут их — это будет огромный заряд уверенности для команды.

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE//EPA/ТАСС
5 место

Норвегия — коэффициент 50.00

Главное открытие чемпионата мира. Затащили Канаду в овертайм, обыграли Чехию и Швецию, Действуют не слишком мастеровито, но плотно, не дают соперникам продохнуть. В награду — сборная Латвии в четвертьфинале. Эксперты совсем не верят в Норвегию, но вдруг сказка продолжится? Уж в первом матче плей-офф их шансы точно не меньше 50%.

Фото: Anthony Anex/AP Photo/ТАСС
6 место

Чехия — коэффициент 15.00

В группе заняли третье место, особенно ничем не запомнились. Проиграли Норвегии — открытию турнира, и Канаде, что не мудрено. Но обыграли Швецию и Словакию, а это о чём-то уже говорит. Финляндия, конечно, фаворит четвертьфинала, но чехам куда комфортнее в роли аутсайдера.

Фото: ANDREAS BECKER//EPA/ТАСС
7 место

США — коэффициент 20.00

Молодой состав американцев до плей-офф добрался, но выглядел слабовато. Проиграли Норвегии и Латвии, ничего не показали со Швейцарией. По сути, билет в топ-8 принесла натужная победа над Германией по буллитам. Очевидно, что американцы явные аутсайдеры матча с Канадой. Ну так на них ничего и не давит! Определённый класс у этих парней есть, так что если поймают кураж, могут и удивить.

Фото: Claudio Thoma/AP Photo/ТАСС
8 место

Латвия — коэффициент 50.00

Не блистали на групповом этапе, но выиграли все ключевые матчи — у США, Германии и аутсайдеров группы. Порядок бьёт класс — это про команду Хариса Витолиньша. А ещё жребий сложился так, что в четвертьфинале у Латвии Норвегия. Побеждай — и до медалей всего шаг!

