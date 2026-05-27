Четвертьфинал с запахом финала: Канада — США на ЧМ-2026

28 мая состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2026 по хоккею Канада — США. Игра пройдёт на BCF Arena во Фрибуре (Швейцария). Стартовое вбрасывание запланировано на 17:20 мск.

Коэффициенты на матч Канада — США 28 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение канадцам. Сделать ставку на победу Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.40. Победа США в основное время оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

При этом аналитики ждут результативного хоккея. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.67. Если забросят обе команды, сыграет коэффициент 1.10.

Прогноз на матч Канада — США 28 мая 2026 года

Вывеска, конечно, шикарная. Не будь это четвертьфиналом, её спокойно можно было бы продавать как матч за золото. США приехали в статусе действующего чемпиона мира, да ещё и совсем недавно обыграли Канаду в олимпийском финале — 2:1 в овертайме. Получается, у канадцев есть понятная спортивная злость. Но это как раз тот случай, где эмоции могут работать в обе стороны.

По групповому этапу Канада выглядела заметно мощнее. Первое место в группе, 20 очков, ни одного поражения, разница шайб 33:13. США, наоборот, зашли в плей-офф с четвёртой позиции: 11 очков и 25:21 по шайбам. На дистанции это разные уровни стабильности. Канадцы почти всё время контролировали ситуацию, американцы слишком часто сами себе создавали проблемы.

И всё же состав США нельзя списывать. Да, он не выглядит таким роскошным, как прошлогодний чемпионский набор, нынешняя команда не настолько одарённая сверху донизу. Но после приезда Мэттью Ткачука американцы ожили, а победа над Австрией с счётом 4:1 показала, что в режим плей-офф они всё-таки включиться способны.

У Канады, конечно, глубина страшная. Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Райан О’Райлли, Джон Таварес, Марк Шайфли, Дилан Козенс, Эван Бушар — даже по фамилиям понятно, почему букмекеры так уверенно ведут номинальных хозяев фаворитами. Селебрини набрал 11 очков на групповом этапе, Кросби сделал девять передач, О’Райлли уже забросил пять шайб. Тут есть кому решить эпизод и в равных составах, и в большинстве.

Но лезть в чистую победу Канады совсем не хочется. А фора на номинальных гостей выглядит интереснее: всё-таки это США, это плей-офф, это североамериканское дерби, где счёт 4:2 или 3:2 кажется куда естественнее, чем разгром. Поэтому берём Ф2 (+2) за 1.90. Если американцы не проиграют крупнее одной шайбы — ставка сыграет. Если Канада победит ровно в две — будет возврат.

Ставка: победа США с форой (+2) за 1.90.