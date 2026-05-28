Нуну Боржеш — Андрей Рублёв. Плотнее, чем кажется

29 мая состоится матч третьего круга «Ролан Гаррос» Нуну Боржеш — Андрей Рублёв. Игра пройдёт на грунте в Париже (Франция). Точное время и корт организаторы должны подтвердить в расписании игрового дня, начало — не ранее 12:00 мск.

Коэффициенты на матч Нуну Боржеш — Андрей Рублёв 29 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение россиянину. Сделать ставку на победу Рублёва предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Боржеша оценивается коэффициентом 3.60.

При этом аналитики ждут плотного матча. Тотал меньше 35.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 35.5 гейма — с коэффициентом 1.85. Если оба теннисиста возьмут хотя бы по сету, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч «Роллан Гаррос» Нуну Боржеш — Андрей Рублёв 29 мая 2026 года

Тут важно не обмануться вывеской. Да, Рублёв выше классом, идёт 11-м сеяным и на «Ролан Гаррос» уже дважды доходил до четвертьфинала — в 2020 и 2022 годах. Но лёгкой прогулки не просматривается: первые два круга Андрей взял в четырёх сетах, сначала — у Игнасио Бусе, затем — у Камило Уго Карабельи.

А Боржеш на этом турнире выглядит даже чище. В первом круге португалец выбил сеяного Томаса Мартина Этчеверри в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:2. Затем разобрался с Миомиром Кецмановичем после проваленного старта — 3:6, 6:2, 6:1, 6:2. То есть не просто прошёл дальше, а после первого сета второго круга фактически забрал инициативу и уже не отпускал.

И ведь очная история тоже не такая однозначная, как кажется. Рублёв действительно регулярно обыгрывал Боржеша: в Гонконге в январе было 6:3, 6:4, а в Монте-Карло в апреле — 6:4, 1:6, 6:1. Но именно грунтовая встреча показала, что португалец способен выбивать Андрея из ритма, если цепляется за приём и заставляет играть лишний удар.

Следующий момент: сам Рублёв пока не выглядит железобетонным. С Бусе были тай-брейк и концовка четвёртого сета, с Карабельи — проваленный второй сет 1:6 и только тай-брейк — в четвёртом. Класс есть, удар есть, опыт есть. Однако стабильности на протяжении всего матча пока не хватает, а в пятисетовом формате это почти всегда оставляет пространство для затяжного сценария.

У Боржеша, наоборот, сейчас появился приятный турнирный тонус. Он уже выбил сеяного игрока, затем выдержал матч, в котором нужно было перестраиваться после проигранной партии. Португалец не обязан побеждать Рублёва, однако ему вполне по силам удерживать свои геймы, навязывать длинные розыгрыши и забрать хотя бы один сет. Особенно если Андрей снова начнёт спорить с собой и проседать кусками.

Поэтому чистую победу Рублёва за низкий коэффициент оставляем в стороне. Гораздо интереснее выглядит тотал больше 35.5 гейма за 1.85. Для прохода ставки хватит, например, четырёх сетов с нормальной борьбой. А именно такой матч здесь и напрашивается — Рублёв ближе к победе, но Боржеш слишком хорошо вошёл в турнир, чтобы исчезнуть за три коротких партии.

Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.85.