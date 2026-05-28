Канада — США: прогноз и ставка на матч 28 мая 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Чемпионат мира по хоккею — 2026: четвертьфиналы
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи ЧМ по хоккею 28 мая 2026 года
Экспресс на матчи 28 мая 2026 года.

Представляем вашему вниманию экспресс на четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею, которые пройдут сегодня, 28 мая. Финляндия — Чехия и Канада — США начнутся в 17:20 мск, Швейцария — Швеция — в 21:20 мск.

Прогноз на матч Канада — США

Здесь вывеска самая громкая, но для ставки какой-либо исход выглядит не лучшим решением. Канада прошла группу первой, набрала 20 очков и закончила предварительный этап с разницей 33:13. США, наоборот, попали в плей-офф только с четвёртого места в группе A: атака у американцев рабочая, но оборона на этом турнире не выглядит надёжной — 25:21 по шайбам после семи матчей.

При этом американцы ожили ближе к плей-офф. В решающем матче с Австрией выиграли 4:1, обеспечили себе четвертьфинал с Канадой. После появления Мэттью Ткачука команда прибавила. Однако у Канады всё равно больше глубины и качества впереди: Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Райан О’Райлли, Джон Таварес, Марк Шайфли — это состав, который невозможно закрыть полностью.

США тоже достаточно опасны, чтобы избежать поражения всухую. Поэтому ставка — тотал больше 5.5 шайбы. Североамериканская пара, высокая индивидуальная скорость, сильные спецбригады и не самая идеальная оборона США делают «верх» логичнее чистого исхода.

Прогноз на матч Финляндия — Чехия

Финляндия провела группу очень ровно: шесть побед, второе место в группе A, разница 31:11. Да, в последнем туре уступила Швейцарии 2:4, но там важно другое: финны вернулись с 0:2, а Александр Барков оформил дубль и показал, что лидерская линия в порядке.

Чехия — крепкий, неприятный соперник, но у неё турнир более нервный. В группе было и поражение от Швеции, и тяжёлый матч с Канадой, где чехи вели 2:0, но всё равно проиграли. Главный аргумент за Финляндию — структура и спецбригады. У финнов чуть ли не лучшее большинство турнира и качественная игра в меньшинстве: 34,78% реализации лишнего и 88,89% нейтрализации большинства.

Здесь можно было бы брать просто проход Финляндии, но коэффициент будет слишком низким. Рассмотрим победу Финляндии в основное время. Чехия способна зацепиться, но на дистанции 60 минут финская дисциплина, Барков и спецбригады выглядят убедительнее.

Прогноз на матч Швейцария — Швеция

Швейцария — лучшая команда группового этапа по результату. Семь побед из семи, первое место в группе A, 39 заброшенных и всего 7 пропущенных шайб. Плюс это домашний чемпионат мира, и эмоциональный фактор здесь реально работает: арена в Цюрихе будет тянуть хозяев вперёд.

Но именно поэтому линия может слегка переоценить Швейцарию. Да, швейцарцы мощны, глубоки и очень хороши в обороне: по командной статистике IIHF они первые по пропущенным шайбам и проценту отражённых бросков. Но Швеция не андердог уровня середины группы. Это команда с классом, НХЛ-качеством и достаточно сильной атакой.

Шведы вышли в плей-офф только с четвёртого места в группе B, но в последнем туре сделали главное — обыграли Словакию 4:2 и забрали путёвку в четвертьфинал. У них забивали Сильверберг, Фронделль, Экман-Ларссон, а победную шайбу оформил Ивар Штенберг. То есть по именам и по атакующему ресурсу Швеция точно не выглядит командой, которую можно спокойно списать.

Поэтому здесь лучше не брать победу Швейцарии в основное время. Матч может получиться вязким, нервным и очень близким. Для экспресса оптимальнее победа Швеции с форой (+1.5). Даже если хозяева пройдут дальше, сценарий победы в одну шайбу выглядит вполне живым.

Экспресс на матчи ЧМ по хоккею 28 мая 2026 года

  • Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче Канада — США за 1.70.
  • Ставка 2: победа Финляндии в основное время в матче с Чехией за 1.80.
  • Ставка 3: победа Швеции с форой (+1.5) в матче со Швейцарией за 1.68.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.80 х 1.68 = 5.14.

