Чемпионат мира по хоккею — 2026: четвертьфиналы

Представляем вашему вниманию экспресс на четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею, которые пройдут сегодня, 28 мая. Финляндия — Чехия и Канада — США начнутся в 17:20 мск, Швейцария — Швеция — в 21:20 мск.

Прогноз на матч Канада — США

Здесь вывеска самая громкая, но для ставки какой-либо исход выглядит не лучшим решением. Канада прошла группу первой, набрала 20 очков и закончила предварительный этап с разницей 33:13. США, наоборот, попали в плей-офф только с четвёртого места в группе A: атака у американцев рабочая, но оборона на этом турнире не выглядит надёжной — 25:21 по шайбам после семи матчей.

При этом американцы ожили ближе к плей-офф. В решающем матче с Австрией выиграли 4:1, обеспечили себе четвертьфинал с Канадой. После появления Мэттью Ткачука команда прибавила. Однако у Канады всё равно больше глубины и качества впереди: Сидни Кросби, Маклин Селебрини, Райан О’Райлли, Джон Таварес, Марк Шайфли — это состав, который невозможно закрыть полностью.

США тоже достаточно опасны, чтобы избежать поражения всухую. Поэтому ставка — тотал больше 5.5 шайбы. Североамериканская пара, высокая индивидуальная скорость, сильные спецбригады и не самая идеальная оборона США делают «верх» логичнее чистого исхода.

Прогноз на матч Финляндия — Чехия

Финляндия провела группу очень ровно: шесть побед, второе место в группе A, разница 31:11. Да, в последнем туре уступила Швейцарии 2:4, но там важно другое: финны вернулись с 0:2, а Александр Барков оформил дубль и показал, что лидерская линия в порядке.

Чехия — крепкий, неприятный соперник, но у неё турнир более нервный. В группе было и поражение от Швеции, и тяжёлый матч с Канадой, где чехи вели 2:0, но всё равно проиграли. Главный аргумент за Финляндию — структура и спецбригады. У финнов чуть ли не лучшее большинство турнира и качественная игра в меньшинстве: 34,78% реализации лишнего и 88,89% нейтрализации большинства.

Здесь можно было бы брать просто проход Финляндии, но коэффициент будет слишком низким. Рассмотрим победу Финляндии в основное время. Чехия способна зацепиться, но на дистанции 60 минут финская дисциплина, Барков и спецбригады выглядят убедительнее.

Прогноз на матч Швейцария — Швеция

Швейцария — лучшая команда группового этапа по результату. Семь побед из семи, первое место в группе A, 39 заброшенных и всего 7 пропущенных шайб. Плюс это домашний чемпионат мира, и эмоциональный фактор здесь реально работает: арена в Цюрихе будет тянуть хозяев вперёд.

Но именно поэтому линия может слегка переоценить Швейцарию. Да, швейцарцы мощны, глубоки и очень хороши в обороне: по командной статистике IIHF они первые по пропущенным шайбам и проценту отражённых бросков. Но Швеция не андердог уровня середины группы. Это команда с классом, НХЛ-качеством и достаточно сильной атакой.

Шведы вышли в плей-офф только с четвёртого места в группе B, но в последнем туре сделали главное — обыграли Словакию 4:2 и забрали путёвку в четвертьфинал. У них забивали Сильверберг, Фронделль, Экман-Ларссон, а победную шайбу оформил Ивар Штенберг. То есть по именам и по атакующему ресурсу Швеция точно не выглядит командой, которую можно спокойно списать.

Поэтому здесь лучше не брать победу Швейцарии в основное время. Матч может получиться вязким, нервным и очень близким. Для экспресса оптимальнее победа Швеции с форой (+1.5). Даже если хозяева пройдут дальше, сценарий победы в одну шайбу выглядит вполне живым.

Экспресс на матчи ЧМ по хоккею 28 мая 2026 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче Канада — США за 1.70.

Ставка 2: победа Финляндии в основное время в матче с Чехией за 1.80.

Ставка 3: победа Швеции с форой (+1.5) в матче со Швейцарией за 1.68.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.80 х 1.68 = 5.14.