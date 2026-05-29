Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Босния и Герцеговина — Северная Македония: прогноз и трансляция 29 мая 2026 года

Босния и Герцеговина перед ЧМ-2026, Никита Хайкин и борьба «Ниццы» за Лигу 1
Алексей Анисимов
Экспресс на футбольные матчи 29 мая 2026 года
Комментарии
Экспресс на футбольные матчи 29 мая 2026 года.

Представляем вашему вниманию экспресс на футбольные матчи сегодня, 29 мая. Здесь три разных сюжета: ответный стык во Франции после 0:0, большой матч в Норвегии на фоне кризиса «Русенборга» и товарищеская игра Боснии перед чемпионатом мира. Коэффициенты по линии могут плавать, но по текущим ориентирам получается экспресс с хорошим общим значением.

Прогноз на матч «Ницца» — «Сент-Этьен»

Франция — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
29 мая 2026, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После первого матча всё начинается заново. В Сент-Этьене сыграли 0:0, встреча получилась напряжённой и закрытой: команды прежде всего думали о том, как не ошибиться, а «Ницца» спокойно пережила отрезки давления хозяев. Ответная игра пройдёт сегодня на «Альянц Ривьере», и именно здесь решится, кто сыграет в Лиге 1 в следующем сезоне.

Логика простая: «Сент-Этьен» уже использовал свой домашний матч и не смог создать задел. Да, ничья 0:0 оставляет шансы, но теперь «Ницца» получает более удобный сценарий. Ей не нужно отыгрываться, не нужно бездумно раскрываться, зато можно давить за счёт класса, глубины состава и статуса команды из Лиги 1.

При этом ставить на тотал опасно. Первый матч показал, что цена ошибки слишком высока, а значит, второй тоже может долго идти через осторожность. Поэтому лучший вариант — победа «Ниццы» в основное время. Класс и домашняя атмосфера помогут.

Прогноз на матч «Русенборг» — «Будё-Глимт»

Норвегия — Элитсерия . 11-й тур
29 мая 2026, пятница. 20:00 МСК
Русенборг
Тронхейм
Не начался
Будё-Глимт
Будё
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для Норвегии эта вывеска большая, но текущий контекст совсем не равный. «Будё-Глимт» снова находится в верхней части таблицы: после 10 матчей у команды 22 очка, 26 забитых и девять пропущенных мячей. «Русенборг», наоборот, застрял внизу: восемь очков, шесть поражений и отрицательная разница — это худший старт клуба с момента возвращения в элиту в 1978 году.

Отдельно важно состояние самих команд. У «Русенборга» недавно сменился тренер, а внутри клуба много разговоров не только про качество игры, но и про психологию. У «Будё-Глимт» картина другая: команда идёт наверху, забивает много, а перед матчем с «Русенборгом» ещё и обыграла «Бранн» со счётом 3:1. Никита Хайкин не поедет со сборной Норвегии на ЧМ-2026, однако чувствует себя хорошо.

Чистая победа «Будё-Глимт» выглядит логично, но коэффициент низковат даже для экспресса. Поэтому лучше взять рынок агрессивнее: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 2.5 гола. Против такой версии «Русенборга» команда Кнутсена должна создавать достаточно, а её текущая результативность хорошо поддерживает выбор.

Материалы по теме
Премия «Лучший букмекер»: народное голосование «Чемпионата»
Премия «Лучший букмекер»: народное голосование «Чемпионата»

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Северная Македония

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 мая 2026, пятница. 21:30 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для Боснии это не просто товарищеская игра. Команда готовится к историческому чемпионату мира. Сергей Барбарез собрал состав с миксом опыта и молодёжи, а впереди Босния проведёт контрольные матчи с Северной Македонией и Панамой перед стартом на ЧМ против Канады. В заявке есть Эдин Джеко, Эрмедин Демирович, Амар Дедич, Деннис Хаджикадунич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович и другие игроки из сильных европейских лиг.

Северная Македония — соперник неприятный, но сейчас у неё меньше турнирного смысла и ниже общий потолок состава. Плюс есть кадровый нюанс: федерация сообщала, что капитан Энис Барди из-за травмы пропустит ближайшие контрольные матчи с Боснией и Турцией. Это серьёзная потеря для команды, у которой не так много игроков, способных стабильно решать эпизоды в атаке.

Босния дома в режиме подготовки к ЧМ и с сильной заявкой выглядит предпочтительнее. В товарищеских матчах всегда есть риск ротации, но здесь мотивация хозяев понятна: наиграть сочетания, дать минуты лидерам и спокойно провести один из последних тестов перед турниром. Поэтому берём победу Боснии и Герцеговины.

Экспресс на футбольные матчи 29 мая 2026 года

  • Ставка 1: победа «Ниццы» в матче с «Сент-Этьеном» за 2.00.
  • Ставка 2: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 2.5 гола в матче с «Русенборгом» за 2.36.
  • Ставка 3: победа Боснии и Герцеговины в матче с Северной Македонией за 2.04.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.36 х 2.04 = 9.62.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android