Босния и Герцеговина перед ЧМ-2026, Никита Хайкин и борьба «Ниццы» за Лигу 1

Представляем вашему вниманию экспресс на футбольные матчи сегодня, 29 мая. Здесь три разных сюжета: ответный стык во Франции после 0:0, большой матч в Норвегии на фоне кризиса «Русенборга» и товарищеская игра Боснии перед чемпионатом мира. Коэффициенты по линии могут плавать, но по текущим ориентирам получается экспресс с хорошим общим значением.

Прогноз на матч «Ницца» — «Сент-Этьен»

После первого матча всё начинается заново. В Сент-Этьене сыграли 0:0, встреча получилась напряжённой и закрытой: команды прежде всего думали о том, как не ошибиться, а «Ницца» спокойно пережила отрезки давления хозяев. Ответная игра пройдёт сегодня на «Альянц Ривьере», и именно здесь решится, кто сыграет в Лиге 1 в следующем сезоне.

Логика простая: «Сент-Этьен» уже использовал свой домашний матч и не смог создать задел. Да, ничья 0:0 оставляет шансы, но теперь «Ницца» получает более удобный сценарий. Ей не нужно отыгрываться, не нужно бездумно раскрываться, зато можно давить за счёт класса, глубины состава и статуса команды из Лиги 1.

При этом ставить на тотал опасно. Первый матч показал, что цена ошибки слишком высока, а значит, второй тоже может долго идти через осторожность. Поэтому лучший вариант — победа «Ниццы» в основное время. Класс и домашняя атмосфера помогут.

Прогноз на матч «Русенборг» — «Будё-Глимт»

Для Норвегии эта вывеска большая, но текущий контекст совсем не равный. «Будё-Глимт» снова находится в верхней части таблицы: после 10 матчей у команды 22 очка, 26 забитых и девять пропущенных мячей. «Русенборг», наоборот, застрял внизу: восемь очков, шесть поражений и отрицательная разница — это худший старт клуба с момента возвращения в элиту в 1978 году.

Отдельно важно состояние самих команд. У «Русенборга» недавно сменился тренер, а внутри клуба много разговоров не только про качество игры, но и про психологию. У «Будё-Глимт» картина другая: команда идёт наверху, забивает много, а перед матчем с «Русенборгом» ещё и обыграла «Бранн» со счётом 3:1. Никита Хайкин не поедет со сборной Норвегии на ЧМ-2026, однако чувствует себя хорошо.

Чистая победа «Будё-Глимт» выглядит логично, но коэффициент низковат даже для экспресса. Поэтому лучше взять рынок агрессивнее: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 2.5 гола. Против такой версии «Русенборга» команда Кнутсена должна создавать достаточно, а её текущая результативность хорошо поддерживает выбор.

Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Северная Македония

Для Боснии это не просто товарищеская игра. Команда готовится к историческому чемпионату мира. Сергей Барбарез собрал состав с миксом опыта и молодёжи, а впереди Босния проведёт контрольные матчи с Северной Македонией и Панамой перед стартом на ЧМ против Канады. В заявке есть Эдин Джеко, Эрмедин Демирович, Амар Дедич, Деннис Хаджикадунич, Беньямин Тахирович, Армин Гигович и другие игроки из сильных европейских лиг.

Северная Македония — соперник неприятный, но сейчас у неё меньше турнирного смысла и ниже общий потолок состава. Плюс есть кадровый нюанс: федерация сообщала, что капитан Энис Барди из-за травмы пропустит ближайшие контрольные матчи с Боснией и Турцией. Это серьёзная потеря для команды, у которой не так много игроков, способных стабильно решать эпизоды в атаке.

Босния дома в режиме подготовки к ЧМ и с сильной заявкой выглядит предпочтительнее. В товарищеских матчах всегда есть риск ротации, но здесь мотивация хозяев понятна: наиграть сочетания, дать минуты лидерам и спокойно провести один из последних тестов перед турниром. Поэтому берём победу Боснии и Герцеговины.

Экспресс на футбольные матчи 29 мая 2026 года

Ставка 1: победа «Ниццы» в матче с «Сент-Этьеном» за 2.00.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 2.5 гола в матче с «Русенборгом» за 2.36.

Ставка 3: победа Боснии и Герцеговины в матче с Северной Македонией за 2.04.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.36 х 2.04 = 9.62.