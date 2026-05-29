Наши на «Ролан Гаррос»: Хачанов, Андреева и Рублёв

Предлагаем вашему вниманию экспресс на матчи третьего круга «Ролан Гаррос» с участием российских спортсменов, которые пройдут сегодня, 29 мая. Фавориты очевидны, но просто победы тут брать бессмысленно. Поэтому ищем варианты через фору и сеты.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Йеспер де Йонг

Хачанов идёт по турниру достаточно уверенно, хотя второй круг получился рабочим, а не прогулочным. В первом матче он прошёл Артура Геа в трёх сетах, затем обыграл Марко Трунгеллити — 7:6, 5:7, 6:1, 7:6. То есть Карен почувствовал турнирный ритм, пережил плотный матч и при этом не провалился физически: после проигранного второго сета быстро забрал третий 6:1, а в четвёртом дожал на тай-брейке.

Де Йонг — соперник неприятный. Он попал в основу как лаки-лузер, но шанс использовал на отлично: сначала выбил Стэна Вавринку на его последнем «Ролан Гаррос», затем спокойно прошёл Федерико Чину в трёх сетах. Де Йонг, будучи 106-й ракеткой мира, воспользовался неожиданным попаданием в сетку.

Но всё равно здесь разница в классе заметная. Хачанов выше по подаче, тяжелее бьёт с задней линии и лучше приспособлен к пятисетовым матчам на таком уровне. Да, де Йонг уже однажды зацепился с Кареном в этом сезоне: в Роттердаме Хачанов выиграл 3:6, 6:4, 7:5. Однако это был хард и домашный для нидерландца турнир, а на грунте в пяти сетах запас прочности у Карена должен быть выше.

Просто победа Хачанова идёт примерно за 1.40, поэтому в экспресс не берём. Оптимальный вариант — Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам. Нам нужен счёт 3:0 или 3:1, и по текущему рисунку это выглядит самым логичным сценарием.

Прогноз на матч Мирра Андреева — Мари Боузкова

У Андреевой старт в Париже получился разным по ощущениям, но в целом очень полезным. В первом круге она уверенно прошла Фиону Ферро (6:3, 6:3), а во втором попала в неприятную ситуацию против Марины Бассольс-Риберы: проиграла первый сет, однако затем полностью перестроилась и выиграла — 3:6, 6:1, 6:1.

Боузкова тоже не случайный игрок для третьего круга. Она прошла Фрэн Джонс (6:0, 7:6), причём второй сет был нервным: британка вернулась с большого отставания, но чешка всё равно закрыла матч на тай-брейке. То есть Мари в порядке по движению и дисциплине, однако у неё есть проблемы конкретно против Мирры: личные встречи складываются очень плохо. Андреева ведёт в очном противостоянии, а в 2026 году уже обыгрывала Боузкову в Аделаиде – 6:3, 6:1.

Главное здесь не переоценить Боузкову из-за её стабильности. Она умеет держать мяч, затягивать розыгрыши и вынуждать соперниц играть лишний удар. Но Андреева против таких теннисисток как раз хороша: у неё больше вариативности, сильнее приём, больше скорости при переходе из обороны в атаку и лучше умение менять направление.

Победа Мирры идёт совсем низко — около 1.10-1.15, счёт 2:0 тоже не даёт нормального коэффициента. Поэтому лучше брать победу Андреевой с форой (-5.5) по геймам. В линии такой вариант держится примерно за 1.83, и он хорошо ложится на сценарий 6:3, 6:3 или 6:4, 6:2.

Прогноз на матч Нуну Боржеш — Андрей Рублёв

Тут важно не обмануться вывеской. Да, Рублёв выше классом, идёт 11-м сеяным и на «Ролан Гаррос» уже дважды доходил до четвертьфинала — в 2020 и 2022 годах. Но лёгкой прогулки не просматривается: первые два круга Андрей прошёл в четырёх сетах, сначала — у Игнасио Бусе, затем — у Камило Уго Карабельи.

А Боржеш на этом турнире выглядит даже чище. В первом круге португалец выбил сеяного Томаса Мартина Этчеверри в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:2. Затем разобрался с Миомиром Кецмановичем после проваленного старта — 3:6, 6:2, 6:1, 6:2. То есть не просто прошёл дальше, а после первого сета второго круга фактически забрал инициативу и уже не отпускал.

Следующий момент: сам Рублёв пока не выглядит железобетонным. С Бусе были тай-брейк и концовка четвёртого сета, с Карабельи — проваленный второй сет и только тай-брейк — в четвёртом. Класс есть, удар есть, опыт есть. Однако стабильности на протяжении всего матча пока не хватает, а в пятисетовом формате это почти всегда оставляет пространство для затяжного сценария.

Поэтому чистую победу Рублёва за низкий коэффициент оставляем в стороне. Гораздо интереснее выглядит тотал больше 35.5 гейма за 1.85. Для прохода ставки хватит, например, четырёх сетов с нормальной борьбой. А именно такой матч здесь и напрашивается — Рублёв ближе к победе, но Боржеш слишком хорошо вошёл в турнир, чтобы исчезнуть за три короткие партии.

Экспресс на матчи «Ролан Гаррос» 29 мая 2026 года

Ставка 1: Карен Хачанов победит с форой (-1.5) по сетам в матче с Йеспером де Йонгом за 1.75.

Ставка 2: Мирра Андреева победит с форой (-5.5) по геймам в матче с Мари Боузковой за 1.83.

Ставка 3: тотал больше 35.5 гейма в матче Нуну Боржеш — Андрей Рублёв за 1.85.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.83 х 1.85 = 5.92.