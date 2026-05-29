Не Сафонов, но Хвича! Выбираем главного героя финала «ПСЖ» — «Арсенал»

30 мая состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал». Игра пройдёт в Будапеште на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало запланировано на 19:00 мск.

Парижане защищают титул, а лондонцы пытаются впервые выиграть главный еврокубок. Именно поэтому встреча рискует получиться тяжёлой. На таком фоне выбираем игрока, который имеет все шансы стать главным героем.

Прогноз на лучшего игрока матча «ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов

Главным героем здесь вроде бы должен быть Усман Дембеле. Это, понятное дело, ключевой игрок «ПСЖ», а в полуфинале с «Баварией» он забил уже на третьей минуте после атаки через левый фланг. Всё красиво: большой финал, действующий обладатель «Золотого мяча», привычная роль человека, который решает исход важных матчей. И именно поэтому ставка на Дембеле выглядит слишком очевидной.

И вот тут выходит Хвича Кварацхелия. В эпизоде с голом Дембеле в Мюнхене именно он получил мяч слева, ворвался в штрафную и покатил под удар. То есть, даже когда забивает другой, атака всё равно часто начинается через грузина. А по цифрам в этой Лиге чемпионов он вообще монстр: 15 матчей, 10 голов, шесть передач, 49 ударов. Это не просто вингер для красоты и обводки. Это игрок, который постоянно приходит к конкретному результативному действию.

У «Арсенала» защита, конечно, железная. Команда Артеты не проиграла ни одного матча в этой Лиге чемпионов: 11 побед и три ничьих. Лондонцы сильны сзади, опасны на стандартах и умеют выигрывать матчи разными способами. Поэтому брать просто любого атакующего футболиста «ПСЖ» нельзя. Нужен тот, кто способен не ждать идеального момента, а сам его вытащить.

И именно по Кварацхелии есть очень вкусная тактическая подводка. Правый фланг обороны «Арсенала» — проблемная зона: Юрриен Тимбер давно не играл, Бен Уайт выбыл до конца сезона, а возможному сменщику придётся держать связку Кварацхелия — Нуну Мендеш, которую называют едва ли не лучшей левой связкой мира. Для финала это прямой маршрут к голу.

Да, можно смотреть на Букайо Саку, Виктора Дьёкереша или Дембеле. Они могут забить и стать лучшими. Но на них линия либо ниже, либо сценарий сложнее. Кварацхелия хорош именно тем, что у него много путей к голу: смещение с левого фланга под удар, рывок в штрафную за спину, добивание после прострела, быстрый переход после потери «Арсенала». И главное — «ПСЖ» в плей-офф уже доказал, что умеет вскрывать английские команды: в этом сезоне парижане прошли «Челси» и «Ливерпуль», а год назад выбили и «Арсенал».

Поэтому, на наш взгляд, главный герой — Кварацхелия. Не потому, что Дембеле менее опасен. А потому, что именно Хвича лучше всего соединяет форму, роль в атаке, тактическую зону. Ждём, что финал будет аккуратным, но один эпизод на левом краю «ПСЖ» всё-таки разорвёт структуру «Арсенала». А почему не Матвей Сафонов, который проводит лучший сезон в клубе? Вопрос странный. Вратарь действительно хорош, однако в сравнении с грузином однозначно уступает.

Ставка: Хвича Кварацхелия забьёт или отдаст голевую передачу за 2.20.