Не зря играли со сборной России: Салах и группа G на ЧМ-2026

«Фараоны» попали в один квартет со сборной Бельгии, но это не повод сдаваться.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в Канаде, США и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части примут участие аж 48 команд.

В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших из 12, занявших третьи места. В играх на вылет примут участие 32 команды. С 1/16 финала они будут выявлять лучшего по олимпийской системе.

Прикидываем расклады в группе G. Здесь сойдутся сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Прогноз на группу G ЧМ-2026

Пожалуй, один из самых очевидных квартетов на всём групповом этапе. Здесь легко угадываются явный фаворит и явный аутсайдер, а ещё две команды разыграют второе-третье места, если всё пройдёт без сюрпризов. Правда, на крупных турнирах такое случается редко. Итак, приступим.

«Золотое» поколение сборной Бельгии уходит в прошлое: многие уже закончили, оставшиеся на сходе. Несколько футболистов экстра-класса всё ещё готовы к бою — Куртуа, Де Брёйне, Амаду Онана, Доку и Лукаку в строю. Правда, почти все провели не лучший сезон: стрессы, возраст, с кем не бывает? У кого-то травмы, у кого-то естественный спад. В заявку попал даже наш старый знакомый Аксель Витсель!

Линия обороны категорически не впечатляет. Это, пожалуй, главный повод для сомнений. В остальном бельгийцы тянут на тёмную лошадку: однозначно не входят в группу фаворитов, но, если вдруг всё сложится и лидеры напоследок поймают волну, зайдут далеко. По чистому таланту всё ещё опасны. Жаль, что мы не в компьютерной игре.

Впрочем, потенциальные слабости скажутся позже. На победу «дьяволов» в группе дают скромнейший коэффициент 1.40, а на выход в плей-офф — 1.02. Нам больше нравится тотал меньше 6.5 очка за 2.65. Почему так? Турнир длится аж пять недель, состав возрастной, да ещё и многие после травм.

Нет смысла форсировать подготовку, ведь с жеребьёвкой повезло. Скорее всего, будут набирать форму через матчи. Голого класса хватит, чтобы взять свои пять-шесть очков и выйти дальше. Пик формы потребуется там.

Следом расположилась сборная Египта. Ставки на победу «фараонов» в квартете принимаются с коэффициентом 5.00, выход из группы идёт за 1.30. В конце мая даже провели товарищеский матч с командой России (1:0). Ну, после такого ничего не страшно, просто обязаны попадать в плей-офф!

Если серьёзно, то египтяне слишком часто остаются у разбитого корыта в важных матчах. Одни Кубки Африки чего стоят! На наш взгляд, стать открытием турнира им не удастся. Хотя в плей-офф, конечно, должны попадать. Может хватить и одной победы, особенно если с хорошей разницей.

Тройку замыкает команда Ирана: 8.00 на первую строчку, 1.50 — на попадание в плей-офф. Если выйти из группы не удастся, сыграет коэффициент 2.60. Иранцы сейчас на ходу: крепкий коллектив, который знает себе цену. Учитывая вероятный медленный старт Бельгии и не впечатляющий Египет, есть смысл рассмотреть финиш в топ-2 за 2.45. Риск, конечно, но вполне разумный.

Явным аутсайдером квартета считается сборная Новой Зеландии. Это на ЧМ-2010 она не потерпела ни одного поражения (три ничьих на групповом этапе). Хотя бы повторить тот результат будет сложно: 35.0 на победу в группе, 2.70 — на выход в плей-офф. С одной стороны, соблазнительно. С другой — по чистому уровню мастерства явно уступает остальным. Хватит ли физики и боевых качеств — вот в чём вопрос. Однако разок ошеломить зазевавшегося фаворита точно по силам.

Ставка 1: тотал меньше 6.5 очка Бельгии за 2.65.

Ставка 2: Иран попадёт в топ-2 за 2.45.