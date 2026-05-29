Покорится ли сборной Испании ЧМ-2026?

Продолжаем готовиться к старту чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Канаде, США и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля. Впервые в финальной части примут участие аж 48 команд.

В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой группы, а также восемь лучших из 12, занявших третьи места. В играх на вылет примут участие 32 команды. С 1/16 финала они будут выявлять лучшего по олимпийской системе.

Потихоньку добрались до группы Н. Здесь хватает экзотики: сборным Испании и Уругвая компанию составят Саудовская Аравия и Кабо-Верде.

Прогноз на группу Н ЧМ-2026

Если бы формат предусматривал два проходных места, смотреть тут было бы не на что: разница между парой сильнейших команд и аутсайдерами кажется колоссальной. Однако в плей-офф выйдут 8 из 12 обладателей третьих мест. Всё бы ничего, да только с огромной долей вероятности дойдёт до подсчёта разницы мячей. А Испания в последние годы время от времени оформляет смачные разгромы.

Разумеется, она считается безоговорочным фаворитом в квартете. Ставки на первое место принимаются с коэффициентом 1.22, выход из группы оценён в 1.01. Если действующие чемпионы Европы каким-то чудом не попадут в плей-офф, сыграет коэффициент 25.0. Честно говоря, как-то маловато.

Нет, кое-какие проблемы, разумеется, есть. Но это проблемы первого мира: Ламин Ямаль, например, пропустит старт чемпионата мира из-за повреждения. Расскажите-ка о таких трудностях Саудовской Аравии и Кабо-Верде! Пожалуй, с учётом необычайно долгого турнира, высочайших амбиций и явной пары аутсайдеров на старте турнира не ждём от Испании лучших образцов футбола.

Финалистам придётся играть аж пять с половиной недель, поддерживать оптимальную форму так долго невозможно. Значит, нужно рассчитать выход на пик. Логично преодолеть групповую стадию на голом классе, набирать через матчи. Физическая сила и выносливость потребуются в плей-офф, где проходных встреч не будет.

Что это значит? Стоит рассмотреть тотал меньше 7.5 очка за 1.75 или тотал меньше 7.5 гола за 1.90. Нам больше нравится вариант «как минимум одна ничья» за 2.50: шансы на проход сопоставимы, а коэффициент ощутимо выше.

Вторая сила группы Н — сборная Уругвая. Отбор на ЧМ-2026 прошли не лучшим образом, однако своего в конечном счёте добились. При иной жеребьёвке за место в плей-офф пришлось бы поволноваться: переходный период, некоторые позиции откровенно провисают. А так — сложно представить, что при наличии нескольких звёзд мирового футбола уругвайцы не выйдут из группы.

Вот и букмекеры согласны: на попадание в плей-офф дают скромнейшие 1.18. Если любите рисковать, рассмотрите первое место за 5.20. Чем чёрт не шутит?

Сборная Саудовской Аравии в третий раз подряд отобралась на чемпионат мира. В России и Катаре выступила схожим образом: одна победа при двух поражениях, три очка, невыход из группы. При новом формате такого же результата наверняка хватит. Не подкачала бы разница мячей. На место в плей-офф дают 1.90, на первую строчку — 28.0.

Кабо-Верде идёт явным аутсайдером: 65.0 на победу в квартете. Хотя на деле не всё так плохо: высокорослая и физически развитая команда. На групповом этапе вполне способна преподнести пару сюрпризов. Те же саудовцы склонны мельчить и увлекаться ажурным футболом. Могут и наказать!

Если любите рисковать, рассмотрите ставку «Кабо-Верде наберёт ровно одно очко» за 3.10. Зацепить ничейку и вернуться домой не с пустыми руками точно по силам.

Ставка 1: сборная Испании хотя бы раз сыграет вничью за 2.50.

Ставка 2: Кабо-Верде наберёт ровно одно очко на групповом этапе за 3.10.