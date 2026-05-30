Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю

30 мая состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Арсенал» Лондон 30 мая 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение клубу из Франции. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.37. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.46.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Альтернативный прогноз на финал Лиги чемпионов

Пожалуй, точнее остальных о финалах Лиги чемпионов высказался бы Андрей Сергеевич Аршавин. Той самой легендарной фразой из дорогого сердцу 2012 года про ожидания и проблемы. Ведь статус главного матча самого престижного мирового клубного турнира впечатляет. А вот зрелищность всё чаще на огонёк не заходит.

У финалов Лиги чемпионов в последние годы имеется твёрдая традиция, которая вряд ли радует нейтральных болельщиков. Речь про то, что в последний раз голы с обеих сторон видели аж в 2018 году, когда мадридский «Реал» разобрался с «Ливерпулем» (3:1). Восемь лет прошло! С тех пор обязательно забивает кто-то один — не больше и не меньше. Что любопытно, до ничьих тоже не доходило.

Возникает реакция: а вы как хотели? Весь сезон на кону! Такой шанс войти в историю. Конечно, команды перестраховываются. На то он и финал. Да не какого-нибудь национального кубка, о котором в случае чего через несколько месяцев вспомнят единицы. А Лиги чемпионов! Весь мир смотрит, затаив дыхание. Вот и получается… В смысле, не получается.

С одной стороны — да. С другой — финалы чемпионата мира привлекают ещё больше внимания. И ценятся выше. Хотя бы потому, что проводятся раз в четыре года. Однако в Катаре сборные Франции и Аргентины закатили редкостной красоты спектакль, в котором было всё. Кроме разве что победы «трёхцветных».

А в 2018 году в России до финала сенсационно добралась Хорватия. И что же? В ярчайшем стиле проиграли тем же французам — 2:4. Шесть голов на любой вкус — от полноценного шедевра до нелепого рикошета. Так что дело тут не в силе команд. Даже если есть очевидный фаворит, гораздо чаще получается весело.

А в Лиге чемпионов голов может быть много или мало, но непременно в одну сторону. Совсем недавно, например, видели 5:0. А вот счёта 0:0 в финалах Лиги чемпионов не было аж с 2003 года. Тогда постарались итальянцы — «Милан» и «Ювентус». Есть подозрение, что спустя 23 года история способна повториться.

С «Арсеналом» понятно — они даже с вылетевшим из АПЛ «Бёрнли» играли осторожно, на 1:0. Через центр не пасуем, не рискуем, сушим. Но ведь «ПСЖ» не таков! Даст жару! Ведь да? Есть сомнения.

Парижане порадовали зрелищностью в первом полуфинале с «Баварией», а неделю спустя впечатлили чёткостью и надёжностью. Гибкость у них присутствует, а новый чемпион Англии много не позволит. Так что града голов не ждём. Ставка на точный счёт 0:0, разумеется, крайне рискованна. Зато потенциальный выигрыш впечатляет — коэффициент аж 10.0

Ставка: ничья 0:0 в основное время за 10.0.